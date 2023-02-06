زلزال تركيا.. صور من الجو للدمار الواسع وعمليات الإنقاذ (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو الدمار الهائل الذي تسبب فيه الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، فجر اليوم الاثنين.

ويظهر في أحد المقاطع المباني التي انهارت بالكامل في ولاية كهرمان مرعش، في حين ينتشر أشخاص فوق الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ.

كما يُظهر أحد المقاطع الأخرى حالة الدمار الواسع بعد انهيار مبانٍ عدة متجاورة.





ويُظهر مقطع آخر عمليات البحث التي تقوم بها أجهزة الطوارئ بحثًا عن أحياء تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال.

وقُتل أكثر من ألفي شخص وأصيب الآلاف إثر زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات ضرب جنوبي تركيا فجر الاثنين، وامتدت ارتداداته إلى سوريا.





وبينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، أعلنت السلطات التركية أن 1611 شخصًا لقوا حتفهم حتى الآن، في حين أصيب أكثر من 11 ألف شخص جرّاء الزلزال.

وفي سوريا، تجاوز عدد الضحايا 900 قتيل، وأصيب مئات آخرون.

وبعد الزلزال الأول، ضرب زلزال ثانٍ بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش، مما تسبب في هدم عشرات المباني.