استشهاد 5 مقاومين فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا المحاصرة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين عددًا من المقاومين الفلسطينيين وأصابت 3 آخرين واعتقلت 8 بعد اشتباكات مسلحة ومطاردة استمرت 10 أيام في مخيم عقبة جبر بأريحا شرقي الضفة الغربية.

وأعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، استشهاد خمسة مواطنين، برصاص الاحتلال عقب اقتحام المخيم جنوب أريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن جيش الاحتلال قتل في مخيم عقبة جبر قرب أريحا الليلة الماضية فلسطينيِّين، وذلك “خلال نشاط عسكري قامت به قوات الحيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، لاعتقال أفراد خلية تابعة لحركة حماس ضالعين في اعتداء إطلاق النار على مطعم في مفرق ألموغ بمنطقة البحر الميت قبل حوالي عشرة أيام”.

ولم تذكر الهيئة الإسرائيلية عدد المقاومين الذين استشهدوا فجر اليوم. وذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال احتجز جثامين الشهداء.

وأفادت الهيئة الإسرائيلية باعتقال القيادي شاكر عمارة خلال اقتحام منزله في المخيم، كما أفاد مراسل إذاعة (كان) الرسمية بسقوط مسيّرة عسكرية في المكان خلال العملية.

وانطلقت دعوات غاضبة إلى الإضراب العام في مدينة أريحا حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال فجر اليوم.

مصادر عبرية: "قوات الاحتلال تغتال 5 مقــاومــين فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بعد اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر بأريحا، بعد مطاردتهم منذ 10 أيام، واحتجز الاحتلال جثامينهم". pic.twitter.com/1FqcgLo1c9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2023

وعقّب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الاغتيال خلال تصريح صحفي بقوله “ستبقى المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا”.

وأضاف أن “الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة”.

وتابع “إن توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالًا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض”.

الاحتلال احتجز الجثامين..

بالفيديو والصور| استـشــــهاد عدد من المقــــــاومين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في #أريحاhttps://t.co/Quh0AT0hdb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2023

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 مواطنين أصيبوا فجر اليوم بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، أن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات، 3 منها بالرصاص الحي وإحداها خطيرة، و3 أخرى بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقمها ومنعتها من تأدية واجبها، واعتدت على مركبة إسعاف.

الإعلام العبري: "منفذا عملية إطلاق النار في أريحا قبل قرابة أسبوعين، رأفت عويضات ومالك لافي، من بين الشبان الذين ارتقوا بعملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا". pic.twitter.com/SxbSOXagPA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2023

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم عقبة جبر، واعتقلت عددًا من المواطنين منهم القيادي شاكر عمارة.

كما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الشقيقين أحمد وإيهاب محمد حميدات من داخل مقهى، عند مدخل المخيم، الليلة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المفروض على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، لليوم العاشر على التوالي، من خلال حواجز عسكرية أقامتها في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.