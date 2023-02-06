أردوغان: القوى العالمية تسعى للتأثير في الانتخابات التركية والبعثات الغربية ستدفع ثمن إغلاقها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “القوى العالمية” بدءًا من أوربا وصولًا إلى الولايات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة للتأثير في الانتخابات التي تستعد تركيا لإجرائها، في 14 مايو/أيار المقبل، وتوجيهها بالشكل الذي تريده.

وأضاف في كلمة ألقاها، الأحد، خلال لقاء مع شباب جامعيين في ولاية أيدن غربي تركيا “هذا هو سبب الحملات الدنيئة الجارية التي تمارس ضدي”.

وشدّد على أن الهدف نفسه يكمن وراء أعمال حرق نسخ من القرآن الكريم في الدول الأوربية، والمدعومة تحت ذريعة حرية التعبير.

وشدّد على أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالنسبة إلى تركيا وشعبها والسياسة العالمية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (بشأن تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها بإسطنبول): خارجيتنا استدعتهم (السفراء) ووجهت إليهم إنذاراً وقالت إنهم سيدفعون الثمن غالياً إذا واصلوا هذه الممارسات، وسنتخذ القرارات اللازمة خلال اجتماع مجلس الحكومة الاثنين pic.twitter.com/ZdXXG3gN0J — TRT عربي (@TRTArabi) February 5, 2023

ستدفع ثمن إغلاقها

في السياق، قال أردوغان إن البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا “ستدفع” ثمن إصدارها تحذيرات أمنية وإغلاقها المؤقت لقنصلياتها في البلاد الأسبوع الماضي.

وأوضح أردوغان “استدعتهم وزارة خارجيتنا جميعًا وأنذرتهم”، وقالت لهم “ستدفعون ثمن هذا باهظًا إذا واصلتم ذلك”.

واستدعت أنقرة 9 سفراء لانتقاد الإغلاق المنسق للقنصليات الأوربية، وقال مسؤولون أتراك في وقت لاحق إن الدول الغربية لم تزودها بمعلومات تدعم ما قالته عن وجود تهديد أمني.

وإلى جانب الإغلاقات، أصدرت دول أوربية عدة تحذيرات لمواطنيها من تزايد مخاطر وقوع هجمات على بعثات دبلوماسية وأماكن عبادة غير إسلامية في تركيا بعد احتجاجات في أوربا في الأسابيع الماضية شهدت حرق منتمين لليمين المتطرف لنسخ من المصحف.

وعلّقت تركيا مفاوضات حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج في ستوكهولم شهد إحراق نسخة من المصحف.

وقال أردوغان إن الدول الغربية “تلعب من أجل كسب (المزيد) من الوقت”، وإن “القرارات اللازمة” ستُتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، دون الخوض في التفاصيل.

وفي وقت سابق الأحد، قرر القضاء التركي اعتقال 15 مشتبهًا بتهمة تلقي أوامر من “تنظيم الدولة” لتنفيذ عمليات تستهدف بعض القنصليات العامة ودور عبادة المواطنين المسيحيين واليهود في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفّذت عملية للكشف عن أنشطة “تنظيم الدولة” والقبض على المشتبهين.

وبحسب الوكالة الرسمية، تمكّنت الفرق من القبض على 15 مشتبهًا بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات بتهمة تلقي أوامر من قيادات ما يسمى “ولاية خرسان” التابع للتنظيم، لتنفيذ عمليات ضد قنصليتي السويد وهولندا ودور عبادة المواطنين المسيحيين واليهود في إسطنبول على خلفية حرق المصحف أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم قبل أيام.