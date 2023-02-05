جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض “طائرة مسيّرة” في غلاف غزة (فيديو)

دوى صوت انفجار في أجواء قطاع غزة، مساء السبت، جراء ما قال جيش الاحتلال إنه اعتراض لطائرة مسيّرة انطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، أن “قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت طائرة صغيرة في سماء قطاع غزة” من دون المزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صفارات الإنذار سُمعت في بلدة سديروت القريبة من قطاع غزة بعد إطلاق منظومة القبة الحديدية الدفاعية صاروخا للاعتراض.

🔴 صور نشرتها القناة 13 الإسرائيلية تقول إن نظام القبة الحديدية اعترض "طائرة صغيرة" في أجواء #غزة pic.twitter.com/3DEf5r5qs8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 4, 2023

وقبل صدور بيان جيش الاحتلال، قالت القناة (13) الإسرائيلية إن “الجيش قام بتفعيل نظام القبة الحديدية في منطقة غلاف غزة، حيث كانت هناك شبهات بإسقاط طائرة مسيّرة أُطلقت من قطاع غزة”.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن السكان في مدينة سديروت أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي في المنطقة.

وحتى الآن لم تعلّق أي من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعلان جيش الاحتلال.

وفي قطاع غزة، تشهد منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل، بين الفينة والأخرى، قصفا متبادلا بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، لكن الهدوء يعم المنطقة خلال الفترة الأخيرة بشكل نسبي.

والخميس الماضي، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع لفصائل مسلحة ردّا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.

ويأتي ذلك وسط توتر ميداني خلّف استشهاد 36 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

كما قُتل خلال المدة نفسها 8 مستوطنين إسرائيليين.

يشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت لأول مرة عام 2014 عن تسيير طائرة استطلاع باسم “أبابيل 1″، ثم كشفت عن تطوير نماذج منها لاحقا.