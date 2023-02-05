وفاة رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل بعد صراع مع المرض

شيعت قيادات مصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي جثمان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل الذي توفي عن 67 عامًا.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت مساء السبت وفاة إسماعيل الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2015 و2018.

وكتب السيسي على موقع فيسبوك “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر”، مضيفًا أن إسماعيل “تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات”.

أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل. لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 4, 2023

وأشرف إسماعيل ابتداء من 2016 على ملفات اقتصادية ارتبطت خصوصًا بقرض قيمته 12 مليار دولار تلقته مصر من صندوق النقد الدولي.

واستقال إسماعيل في 2018 مع بداية الولاية الثانية للسيسي، وخلفه رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي.

وتقدم شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بنعي لأسرة الراحل، معتبرًا أنه “رجل وطني من طراز فريد”، لافتًا إلى أنه يذكُر للراحل تقديره للأزهر الشريف وعلماء وأساتذة وطلاب.

وأشاد به الطيب في تغريدة، عبر الحساب الرسمي للأزهر الشريف بتويتر قائلًا: “عاش الرجل مخلصًا لوطنه ومبادئه، ولم يتوان عن تلبية نداء الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة، كما عمل بجد وإخلاص طوال مسيرته، من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها”.

#شيخ_الأزهر ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق.. ويؤكِّد: فقدنا رجلًا وطنيًّا من طرازٍ فريدٍ pic.twitter.com/AG3xXggA9P — الأزهر الشريف (@AlAzhar) February 4, 2023

وبرز وسم #شريف_إسماعيل عبر المنصات في مصر، فيما قدّم برلمانيون وشخصيات بارزة ومؤسسات حكومية، النعي في وفاة رئيس الوزراء السابق.

ونعى رئيس جامعة عين شمس، محمود المتيني، وأعضاء هيئة التدريس، رئيس الوزراء الراحل، فيما أوضحت الجامعة في منشور لها أن إسماعيل، كان قد تخرج في قسم الميكانيكا بالجامعة عام 1978، إذ عمل مهندسًا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام ١٩٧٩.

رحل عن عالمنا الفاني رئيس الوزراء السابق د. شريف إسماعيل

هذا الرجل الأمين الذي تولى رئاسة الوزراء في وقت صعب وكان على قدر المسؤولية، واتصف بالنزاهة والإخلاص والأمانة فأحبه الجميع وتعاونوا معه لمصلحة الوطن الغالي مصر.

نعزي أسرته ومحبيه وكل القيادات التى تلامست مع هذا الرجل النبيل pic.twitter.com/0XCrqquX4y — Anba Ermia (@BishopErmia) February 5, 2023

وعلقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، على وفاة رئيس الوزراء السابق، بقولها في تغريدة “كان خير معلم خلال عملي في حكومته، ولم يكف عن العطاء وخدمة الوطن”.

إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي بمزيد من الحزن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، ومساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الذي انتقل إلى جوار الرحمن اليوم، كان رحمه الله خير معلم خلال عملي في حكومته (يناير-يونيو ٢٠١٨)، ولم يكف عن العطاء وخدمة الوطن. pic.twitter.com/5f8NlyRR8U — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) February 4, 2023