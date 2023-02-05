سياسة

وفاة رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل بعد صراع مع المرض

رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (الأناضول)
5/2/2023-|آخر تحديث: 5/2/202309:09 PM (مكة المكرمة)

شيعت قيادات مصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي جثمان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل الذي توفي عن 67 عامًا.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت مساء السبت وفاة إسماعيل الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2015 و2018.

وكتب السيسي على موقع فيسبوك “أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر”، مضيفًا أن إسماعيل “تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات”.

وأشرف إسماعيل ابتداء من 2016 على ملفات اقتصادية ارتبطت خصوصًا بقرض قيمته 12 مليار دولار تلقته مصر من صندوق النقد الدولي.

واستقال إسماعيل في 2018 مع بداية الولاية الثانية للسيسي، وخلفه رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي.

وتقدم شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بنعي لأسرة الراحل، معتبرًا أنه “رجل وطني من طراز فريد”، لافتًا إلى أنه يذكُر للراحل تقديره للأزهر الشريف وعلماء وأساتذة وطلاب.

وأشاد به الطيب في تغريدة، عبر الحساب الرسمي للأزهر الشريف بتويتر قائلًا: “عاش الرجل مخلصًا لوطنه ومبادئه، ولم يتوان عن تلبية نداء الوطن في مراحل مصيرية وحاسمة، كما عمل بجد وإخلاص طوال مسيرته، من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها”.

وبرز وسم #شريف_إسماعيل عبر المنصات في مصر، فيما قدّم برلمانيون وشخصيات بارزة ومؤسسات حكومية، النعي في وفاة رئيس الوزراء السابق.

ونعى رئيس جامعة عين شمس، محمود المتيني، وأعضاء هيئة التدريس، رئيس الوزراء الراحل، فيما أوضحت الجامعة في منشور لها أن إسماعيل، كان قد تخرج في قسم الميكانيكا بالجامعة عام 1978، إذ عمل مهندسًا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام ١٩٧٩.

 

 

وعلقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، على وفاة رئيس الوزراء السابق، بقولها في تغريدة “كان خير معلم خلال عملي في حكومته، ولم يكف عن العطاء وخدمة الوطن”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات