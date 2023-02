برويز مشرف.. وفاة رئيس باكستان السابق بمستشفى في دبي عن عمر ناهز 80 عاما

ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 80 عاما.

ولد برويز مشرف في 11 أغسطس/ آب 1943 في دلهي خلال عهد التاج البريطاني، ونشأ في كراتشي وإسطنبول.

درس الرياضيات في كلية فورمان كريستيان بمدينة لاهور، وكذلك تلقى تعليمه في كلية الدراسات الدفاعية الملكية بالمملكة المتحدة.

Just in: Former Pakistani President Pervez Musharraf has passed away pic.twitter.com/R5E2dtnQmP — Sidhant Sibal (@sidhant) February 5, 2023

رحلة الجنرال

التحق مشرف بالأكاديمية العسكرية الباكستانية في عام 1961 وانضم بعدها إلى صفوف الجيش الباكستاني في عام 1964.

انخرط حين كان ملازم ثاني في مجريات الحرب الباكستانية الهندية في عام 1965، وأصبح قائدًا للواء مدفعية بحلول ثمانينيات القرن العشرين.

رُقي مشرف إلى رتبة لواء خلال التسعينيات وكلِف بقيادة فرقة للمشاة، وقاد مجموعة الخدمات الخاصة، وسرعان ما شغل بعدها منصب نائب للسكرتير العسكري ومديرًا عامًا للعمليات العسكرية.

General Pervez Musharraf has passed away. He was a veteran of 1965 and 1971 Indo-Pak wars. He was decorated with Imtiazi Sanad for gallantry when he jumped into a burning gun position as a Lt and took out artillery rounds to avoid loss of lives in Chawinda. May his soul RIP. pic.twitter.com/Pct0Z5O1A1 — Fidato (@tequieremos) February 5, 2023

بزوغ نجمه

برز نجمه على الساحة الوطنية حين رقاه رئيس الوزراء نواز شريف إلى رتبة فريق أول في عام 1998، وهو ما جعله قائدًا للقوات المسلحة.

حاول شريف عزل مشرف عن منصبه كقائد للجيش بعد أشهر من الخلافات بين الاثنين، ولكن محاولته باءت بالفشل.

وردًا على ذلك، دبر الجيش انقلابًا في عام 1999 مما سمح لمشرف الاستيلاء على سدة الرئاسة في باكستان بعد ذلك بعامين في 2001، لكنه ظل رئيسًا لأركان الجيش إلى حين تقاعده في عام 2007.

Former President of Pakistan, General Pervez Musharraf (Retd) passes away after a prolonged illness, at a hospital in Dubai: Pakistan's Geo News pic.twitter.com/W1fGRVb6xZ — ANI (@ANI) February 5, 2023

سعى مشرف إلى توطيد الليبرالية الاجتماعية وعمل على تعزيز التحرر الاقتصادي، وذلك في الوقت الذي حظر فيه النقابات التجارية.

نجا مشرف خلال فترة رئاسته من عدة محاولات اغتيال كانت قد استهدفته.

في 18 اغسطس لعام 2008 أعلن برويز مشرف استقالته قبل مسائلة وشيكة كان الائتلاف الحاكم أعلن اعتزامه القيام بها، وهاجر بعدها إلى لندن التي اختارها كمنفى فرضه على نفسه.

Gen Pervez Musharraf (May Allah Subhanaho Ta'Allah rest him in peace) had the best opportunity, near ultimate authority, to fix Pakistan's ills. Musharraf missed life-time opportunity to become legend and put Pakistan on path to glory. History to judge further? pic.twitter.com/i0jNQcFf4R — Kamran Khan (@AajKamranKhan) February 5, 2023

محاكمة بتهمة “الخيانة”

عاد مشرف إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات العامة التي أقيمت في عام 2013، ولكنه منِع من المشاركة بعد إصدار محاكم البلاد العليا لمذكرتي اعتقال بحقه بتهمة ضلوعه في اغتيال كل من أكبر شهباز بهتي وبينظير بوتو.

وبعد انتخاب نواز شريف رئيسا للوزراء في 2013، بادر شريف إلى محاكمة مشرف بتهمة الخيانة.

وترجع القضية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، حيث قام مشرف بتعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في البلاد، في خطوة منه لتمديد فترة حكمه ومواجهة المعارضين له، مما أثار الجدل والاحتجاجات ضده، واضطر للاستقالة عام 2008 لتفادي محاكمته وعزله.

Pakistan's former military ruler Pervez Musharraf passes away in Dubai – local media pic.twitter.com/F5cb3R8j8m — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 5, 2023

وفي مارس/ آذار 2014 وجهت تهمة الخيانة العظمى إلى برويز مشرف الذي اعتبر أن الدافع وراء القضية سياسي.

استمرت متابعة القضية المرفوعة بحق مشرف بعد خلع شريف من منصبه في عام 2017، وذلك في نفس العام التي أعلِن فيها فارًا من وجه العدالة في قضية اغتيال بينظير بوتو بحكم انتقاله إلى دبي.

بتاريخ 17 ديسمبر 2019 قضت المحكمة الخاصة في إسلام أباد بإعدامه بعد إدانته بالخيانة العظمى، إلا أن محكمة لاهور العليا أسقطت حكم الإعدام بحقه فيما بعد.