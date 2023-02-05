هولندا.. وقفة احتجاجية في لاهاي تنديدا بحرق المصحف (فيديو)

نظم عدد من مسلمي هولندا وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، في مدينة لاهاي (غربي البلاد) احتجاجًا على حرق نسخة من القرآن الكريم.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، متبوعة بعدد من الكلمات، ثم مسيرة جابت عددًا من شوارع المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحراق نسخة من المصحف في أكثر من مدينة أوربية، إذ أحرق إدوين واجنسفيلد -زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا- نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي، الاثنين الماضي.

Aardige opkomst bij de demonstratie op het Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk, tegen de Koranverscheuring door Pegida. pic.twitter.com/Dky2vXjuGq — Remco van Mulligen (@Remco1981) February 5, 2023

Op het #Oranjeplein in #DenHaag wordt gedemonstreerd door moslims in verband met het verscheuren van de Koran door #Pegida, onlangs in #DenHaag pic.twitter.com/dvc0TpUSmX — Regio15.nl (@regio15) February 5, 2023

في حين، منعت الشرطة البلجيكية إحراق المصحف أمام السفارة التركية في أوسلو قبل يومين.

ونهاية الشهر الماضي، أحرق راسموس بالودان -زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف- المصحف أمام مسجد تابع لجمعية الجالية الإسلامية عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفج، وحاول استفزاز المصلين في المسجد.

واتخذت الشرطة الدنماركية تدابير أمنية مشددة في محيط المسجد، وأغلقت الشارع أمام المرور، ووجهت تحذيرات لشبان مسلمين كانوا يحملون المياه وأنابيب لإطفاء الحرائق.

Moslims beledigen is nationale topsport geworden. Walgelijk hoe een gek van PEGIDA het heilige boek van miljoenen moslims mag verscheuren. Politie had niet mogen toekijken maar had die vent in de boeien moeten slaan. We moeten de strijd tegen moslimhaat opvoeren ipv normaliseren! pic.twitter.com/Hi0U2AgYgy — DENK (@DenkNL) January 30, 2023

وأحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن، تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام المسجد.

وسبق للمتطرف نفسه أن أحرق مصحفًا، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، تحت حماية مشددة من الشرطة التي منعت الاقتراب منه.

وهدد بالودان بفعل ذلك كل أسبوع حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حد قوله.