هولندا.. وقفة احتجاجية في لاهاي تنديدا بحرق المصحف (فيديو)

نظم عدد من مسلمي هولندا وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، في مدينة لاهاي (غربي البلاد) احتجاجًا على حرق نسخة من القرآن الكريم.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، متبوعة بعدد من الكلمات، ثم مسيرة جابت عددًا من شوارع المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحراق نسخة من المصحف في أكثر من مدينة أوربية، إذ أحرق إدوين واجنسفيلد -زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا- نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي، الاثنين الماضي.

Op het #Oranjeplein in #DenHaag wordt gedemonstreerd door moslims in verband met het verscheuren van de Koran door #Pegida , onlangs in #DenHaag pic.twitter.com/dvc0TpUSmX

في حين، منعت الشرطة البلجيكية إحراق المصحف أمام السفارة التركية في أوسلو قبل يومين.

ونهاية الشهر الماضي، أحرق راسموس بالودان -زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف- المصحف أمام مسجد تابع لجمعية الجالية الإسلامية عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفج، وحاول استفزاز المصلين في المسجد.

واتخذت الشرطة الدنماركية تدابير أمنية مشددة في محيط المسجد، وأغلقت الشارع أمام المرور، ووجهت تحذيرات لشبان مسلمين كانوا يحملون المياه وأنابيب لإطفاء الحرائق.

Moslims beledigen is nationale topsport geworden. Walgelijk hoe een gek van PEGIDA het heilige boek van miljoenen moslims mag verscheuren. Politie had niet mogen toekijken maar had die vent in de boeien moeten slaan. We moeten de strijd tegen moslimhaat opvoeren ipv normaliseren! pic.twitter.com/Hi0U2AgYgy

— DENK (@DenkNL) January 30, 2023