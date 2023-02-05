“رُزق بطفل قبل شهر”.. والدة الشهيد عبد الله قلالوة: راضون بحكم الله (فيديو)

قالت والدة الشهيد الفلسطيني عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عامًا) إنها شعرت بالقلق على ابنها قبل علمها باستشهاده، وزاد من خوفها أن شقيقه اتصل به مرات عدة ولم يرد.

وأضافت في تصريحات لشبكة قدس الإخبارية، أنهم علموا باستشهاده عبر أثير الإذاعة، واحتسبوه عند الله سبحانه وتعالى.

وأكدت أن الشهيد لم تكن له صلة بأي جهة أو حركة، من بيته إلى عمله فحسب، وأنه رُزق بطفل قبل شهر.





وشُيّع جثمان قلالوة في قرية الجديدة قضاء جنين، اليوم السبت، وخلال جنازته ردّد الشبان هتافات منها “يا جميل العموري جبنالك ورد الجوري”.

"يا جميل العموري جبنالك ورد جوري"..

هتافات الشبان خلال تشييع جثمان الشاب عبدالله قلالوة في قرية الجديدة قضاء جنين، والذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة بنابلس، أمس. pic.twitter.com/QkRGgBG35L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 4, 2023

وأمس الجمعة، استُشهد عبد الله قلالوة برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوردت هيئة البث العبرية أن “فلسطينيًّا وصل بسيارة إلى مقربة من نقطة عسكرية إسرائيلية جنوب نابلس، وحاول مهاجمة الجنود في المكان”، مضيفة أن “الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني وأصابوه في الجزء السفلي من جسده”.

بعد إعدام الاحتلال له قرب حاجز حوارة مساء اليوم.. مشهد مؤثر لوالدة الشهيد عبدالله قلالوة أثناء توديعها له pic.twitter.com/eKj9X0WJwQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 4, 2023

من تشييع جثمان الشاب عبدالله قلالوة، بعد ارتقائه برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوب نابلس أمس pic.twitter.com/6QlMsN7p3y — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) February 4, 2023

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967 إلى 36 شهيدًا بينهم مدنيون وأطفال، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.

وحث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، على إنهاء “التصعيد غير المنطقي” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، محذرًا من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها تل أبيب “تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.