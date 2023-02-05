رئيس وزراء إسرائيل السابق يكشف تفاصيل وعد بوتين له بعدم قتل زيلينسكي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد له، في مارس/آذار الماضي، بعد بدء الحرب على أوكرانيا بأنه لن يقتل نظيره فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك خلال مقابلة له “بودكاست” مع الإعلامي الإسرائيلي حانوخ داوم، وفق ما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد.

وفي المقابلة، قال بينيت “علمت أن زيلينسكي كان تحت التهديد، لقد كان في مخبأ لم يعرفوا مكانه”.

وأشار إلى أنه سأل بوتين خلال اجتماع بينهما عما إذا كان ينوي قتل زيلينسكي، لكن الرئيس الروسي تعهد وقتها بعدم قتل نظيره الأوكراني.

כשפוטין הבטיח לי שהוא לא יהרוג את זלנסקי.

– שנה למלחמה באוקראינה.

מתוך השיחה שלי עם חנוך דאום.

הקשיבו כאן:https://t.co/JTkpi3EBjh pic.twitter.com/Fl9Wxx1GOP — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 5, 2023

وتابع بينيت أنه بعد الاجتماع، وفي الطريق من الكرملين إلى المطار، اتصل بزيلينسكي وأخبره أن بوتين وعد بعدم قتله.

وأضاف “سألني زيلينسكي: هل أنت متأكد؟ قلت: نعم متأكد 100% أنه لن يقتلك”.

وفي 5 مارس/آذار من العام الماضي، سافر بينيت سرًا إلى موسكو للقاء بوتين في الكرملين، وذلك بعد أيام من بدء حرب روسيا على أوكرانيا، حيث كان أول مسؤول رسمي يزور بوتين بعد بدء الحرب.

وشغل بينت منصب رئيس وزراء إسرائيل في الفترة بين 13 يونيو/حزيران 2021 إلى 30 يونيو 2022، قبل أن يعلن انسحابه من الحياة السياسية.

وخلال الاجتماع ذاته، وافق بوتين على تقديم تنازل آخر على حد قول بينيت، وتعهد بأنه لن يعمل من أجل نزع سلاح أوكرانيا، وفق المصدر ذاته.

وقال بينيت “وافق زيلينسكي في ذلك الوقت على التخلي عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقال لي: أنا أتخلى عن ذلك”.

وذكر بينيت أن كل تحركاته في ذلك الوقت للتوسط بين روسيا وأوكرانيا تم تنسيقها مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.