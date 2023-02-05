مراسل الجزيرة مباشر يرتعد بردا.. الثلوج تفتك بمخيمات النزوح السوري وصرخة لإنقاذهم من الموت تجمُّدا (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر على مدار يومين هطول الثلوج على مخيمات النازحين السوريين، واستبقت القناة فصل الشتاء وأطلقت حملة “12 شتاءً قارسًا” لتنقل وتظهر للعالم كيف يعيش ساكنوها، وعن خطورة فصل الشتاء الذي يهدد ملايين النازحين بينهم آلاف الأطفال.

لم يستطع مراسل الجزيرة مباشر علاء اليوسف تمالك نفسه فظل يرتعد من شدة البرد وسط تساقط الثلوج الكثيفة أثناء تغطية أوضاع النازحين بريف إدلب وريف حلب صباحًا اليوم الأحد في الشمال السوري.

وبدأت عاصفة ثلجية منذ أمس وزادت كثافتها اليوم على كافة مخيمات شمالي سوريا، ووصلت درجة الحرارة لصفر درجة مئوية، وهو ما كان يخشاه وينتظره السوريون منذ بداية الشتاء، مطالبين كافة المنظمات الإنسانية بضرورة المساعدة لتفادي وقوع عدد كبير من الوفيات كما يحدث كل عام.

تجدد الهطولات الثلجية على عدة مناطق في ريفي #إدلب و #حلب، صباح اليوم الأحد 5 شباط.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/niav7Q2wMx — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 5, 2023

وغمرت الثلوج المخيمات وأصبحت تغطي بالكامل خياما داخلها عائلات وأطفال، مما يعرضهم جميعًا لخطر الموت تجمدًا من البرد، وتعرض الخيام ذاتها للسقوط والانهيار.

وتحول النازحون إلى خلية نحل يعمل جميع من فيها على إزالة الثلوج التي غطت الخيام منذ ساعات الصباح الباكر، كي لا تسقط على رؤوسهم.





ويشتكي النازحون بشكل دائم منذ بداية الشتاء من قلة مساعدات المنظمات الدولية والإنسانية، خاصة مواد ووسائل التدفئة، ويضطرون لإرسال أطفالهم إلى المزارع والأراضي لجلب أي شيء يمكن إشعال نار فيه للتدفئة، حتى الأكياس البلاستيكية الضارة جدًا بالصحة، وتسببت بالفعل في إصابة آلاف السوريين بأمراض صدرية.

وقالت إحدى النازحات التي مر على بقائها في مخيم المحطة 4 سنوات “حصلنا على كيسين من الفحم من إحدى المنظمات، لكن الفحم وبهذه الكمية لن يجدي نفعًا إطلاقًا مع هذا الطقس، ونضطر لإشعال النار في ملابسنا وأي شيء حتى يشعر الأطفال بقليل من الدفء”.





وقال نازح آخر”الأوضاع تسوء يومًا بعد يوم، مطالب الناس أصبحت ليست فقط حطبا أو سلة غذائية، لأنه مهما توسعت المنظمات الإنسانية فلن تغطي جميع النازحين واللاجئين، وأصبح أهم مطلب يطالب به النازح اليوم هو استبدال الخيمة بشقة آدمية تحتويه هو وأسرته من البرد القارس والحياة الصعبة”.

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أشار إلى أنه استجاب خلال الأسبوع الأول من 2023، لـ30 حريقًا في شمال غربي البلاد أغلبها كان بسبب المدافئ ووسائل التدفئة في المنازل والمخيمات.