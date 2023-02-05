الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار أريحا لليوم التاسع وسط مطالب بتدخل دولي (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المفروض على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية المحتلة، لليوم التاسع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية أقامتها في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا الرئيسة والفرعية، من خلال حواجز عسكرية أقامتها، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، ما تسبب بأزمات سير طويلة على مداخل المدينة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا أمس السبت، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنًا بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما اعتقلت آخرين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، قبل أسبوع، أن فلسطينيًا نفّذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعمًا على مفرق “ألموغ” جنوب أريحا، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان، ومنذ ذلك الوقت فرضت قوات الاحتلال حصارًا على مدينة أريحا من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها، على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية.

شاهد| قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا. pic.twitter.com/5zUlZ1o4O7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 4, 2023

وكذّب محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أمس السبت، ما جاء في الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تصدي مجموعة من الشبان الفلسطينيين لعملية اقتحام قامت بها وحدات من جيش الاحتلال للمدينة وإطلاق النار عليهم.

وقال أبو العسل إن قوات الاحتلال تعيق حركة الطلاب والمرضى والتجار عبر الحواجز العسكرية، وتستمر بمداهمة منازل المواطنين واعتقالهم.

وأضاف المحافظ أن مجموعة من القنوات العربية والأجنبية روّجت الرواية الإسرائيلية وتصديقها دون الالتفات إلى الرواية الفلسطينية، مضيفًا “قوات الاحتلال ليست في حاجة إلى تبرير عمليات قتل الفلسطينيين”.

إدانة الخارجية الفلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حصار مدينة أريحا، وأكدت أن قوات الاحتلال تعاقب بشكل جماعي المواطنين الفلسطينيين العزّل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، “حصار أريحا شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم إلى الوطن، ليس فقط في أريحا ومحافظتها وإنما في الضفة الغربية المحتلة”.

وتابعت “مدينة أريحا هي بوابة فلسطين ويتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع محافظات الوطن، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وكذلك يؤدي هذا الحصار إلى ضرب اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، ويضع العراقيل أمام متابعة المواطنين لأعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها”.

وأشارت إلى أنها تتابع هذا الحصار مع الجهات الدولية المختصة كافة لكونه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع هذا الحصار عن مدينة أريحا من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفه فورًا.

الخارجية والمغتربين// تطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع الحصار الظالم عن اريحاhttps://t.co/L1y3uzJqAm — State of Palestine – MFA (@pmofa) February 5, 2023

تأثر القطاع الزراعي

من جهته، قال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، إن حكومة الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا وفرضها لسياسة العقاب الجماعي على الأهالي، خاصة على المواطنين في مخيم عقبة جبر، وتلحق المزيد من الخسائر المادية بالمزارعين كون هذه المدة هي ذروة الموسم الزراعي.

وأضاف أن الخسائر المادية للمدينة وصلت لعشرات ملايين الشواكل (شيكل) بسبب تأثر قطاعي الزراعة والسياحة بشكل كبير اللذين تعتمد عليهما المدينة بشكل أساس.