رويترز: أمريكا حذرت تركيا بشأن صادرات يمكن أن تعزز المجهود الحربي الروسي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة حذرت تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا، يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا.

وأضاف المسؤول أن واشنطن قد تتحرك لتطبيق القيود المفروضة حاليًّا.

والتقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومي الخميس والجمعة للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.

وقال المسؤول، إن نيلسون ووفدا معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقًا.

وأضاف “ليست مفاجأة أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا. السؤال هو ماذا سيكون الرد التركي؟”.

وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا، وتحث الغرب على تقديم أدلة.

وطبقت الدول الغربية ضوابط على الصادرات وفرضت عقوبات بعد الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو عام. ومع ذلك، ظلت قنوات التوريد مفتوحة من هونغ كونغ وتركيا ومراكز تجارية أخرى.

ونقلًا عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت رويترز في ديسمبر/ كانون الأول أن مكونات لأجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال 7 أشهر حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات، وعثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.

وتوازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، وأجرت محادثات مبكرة بين الطرفين، وساعدت بالتوسط على اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.

وزيارة نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، هي الأحدث إلى تركيا لأحد كبار المسؤولين الأمريكيين بهدف تكثيف الضغوط عليها لضمان تطبيق القيود الأمريكية على روسيا.

وأحدثت تلك الضغوط بعض التغييرات؛ فقد قالت شركة هافاس -وهي أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا- لشركات الطيران في روسيا وروسيا البيضاء إنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات للطائرات الأمريكية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي، وذلك حسبما أفادت رويترز أمس الجمعة نقلا عن خطاب من الشركة بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني.

وقال المسؤول الأمريكي إن نيسلون أشار في محادثات مع الشركات التركية الأسبوع الماضي إلى الطريقة التي يُعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش.

وأضاف أنه بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب، فإن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على التهرب من العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي إن نيلسون زار أيضا الإمارات وسلطنة عمان للتأكيد مجددا على أن واشنطن ستواصل فرض عقوباتها بقوة.

