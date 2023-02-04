جمهور الجزيرة مباشر: تطبيع السودان مع إسرائيل انتحار سياسي يخدم الاحتلال (فيديو)

رفض جمهور الجزيرة مباشر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للسودان، الخميس، ولقاءه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قائلين إن الزيارة خطوة نحو التطبيع الكامل.

وأكد الجمهور في مقاطع مصورة -أرسِلت عبر واتساب الخط الساخن- أن “دولة الاحتلال تبحث من خلال هذا التطبيع عن مصالحها الشخصية فقط والتهام ثروات السودان”.

وأضاف الجمهور أن تل أبيب تريد أن تضع قدمًا لها في أفريقيا، وأن السودان لن يستفيد من هذا التطبيع ولن يجني سوى البوار، على حد تعبيرهم.

يأتي ذلك في إطار جدل واسع يخيّم على السودان وإعلان أحزاب وقوى سودانية رفضها تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل، متهمة قائد الجيش بالتصرّف من دون أيّ تفويض.

ما الذي سيجنيه #السودان من #التطبيع مع إسرائيل؟

🗣الضيف يرد: دول عربية كثيرة لديها علاقات حميمية جدا معها pic.twitter.com/vaqQg55Kk8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2023

وأعلن كوهين عقب عودته من الخرطوم أن توقيع اتفاقية التطبيع مع السودان سينُجز في واشنطن خلال أشهر قليلة من العام الجاري، وفق قوله.

وشدّد جمهور الجزيرة مباشر على رفض زيارة كوهين للسودان، لافتين إلى أن الزيارة تتزامن مع حملة تصعيد متطرف وممنهج تمارسه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرهم.

وقالوا إن هناك سباقًا ممن أطلقوا عليهم “عملاء السفارات” الذين يسارعون إلى الاستقواء بالدول الأجنبية وإسرائيل من أجل أن يحكموا السودان، معيدين التأكيد أن التطبيع مع دولة الاحتلال “خيانة للأمة العربية والقضية الفلسطينية”.

ووجّه جمهور الجزيرة مباشر رسالة إلى المجلس العسكري الحاكم في السودان مؤداها أن وظيفته تنحصر في إدارة المرحلة الانتقالية، وليس من صلاحياته اتخاذ قرارات تجلب العار للشعب السوداني، على حد قولهم.

وقال بعضهم إن البرهان لا يمثل إلا نفسه وليس من صلاحياته أن يتخذ قرارات مصيرية تمس مستقبل الشعب السوداني.