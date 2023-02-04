الجيش الأمريكي يُسقط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي (فيديو)

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بنجاحه في إسقاط المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده “انتهاكًا غير مقبول” للسيادة الأمريكية.

وقال بايدن للصحفيين في ماريلاند “لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد، وأضاف في بيان “بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أمريكية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”.

وتابع ” الرئيس يضع دائما سلامة الأمريكيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا”.

وفي وقت سابق السبت، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني، ووأوردت شبكتا فوكس نيوز و(سي إن إن) أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه للتجسس، أسقطه الجيش قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، وفق أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات تُجري عملية لانتشال الحطام.





وقبيل إسقاط المنطاد، فرضت السلطات قيودًا مؤقتة على المجال الجوي فوق ساحل كارولينا.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية قد أعلنت تعليق الحركة الجوية في 3 مطارات جنوب شرقي الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”.

وكان الرئيس بايدن قد أكد أن الولايات المتحدة “ستتولى أمر” المنطاد الصيني. ثم في وقت مبكر بعد الظهر، اكتفى بايدن بإظهار إبهامه للأعلى ردًّا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيُصدر الأمر بإسقاط المنطاد.

وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين.