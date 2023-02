الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل لترخيص السلاح سيؤدي إلى مزيد من العنف

قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح ستؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء، داعية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد.

جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف “خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.

وتابع البيان أن “انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالعمل على الحدّ من توافر الأسلحة النارية في المجتمع.

وعقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء السبت الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن مزيدا من الإسرائيليين سيمنحون السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.

وعبر المسؤول الأممي عن خشيته من أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

