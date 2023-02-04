أطلقوا عليه الرصاص وأشعلوا النار في سيارته.. مصر تعلن مقتل أحد رعاياها في إيطاليا وتطالب بضبط الجناة

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، مقتل أحد رعاياها في إيطاليا، مطالبة روما بالوصول إلى الجناة.

جاء الإعلان في بيان لوزارة الخارجية، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني للقاهرة، وإثارة قضية مواطنه الطالب جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولًا بمصر في فبراير/شباط 2016.

وأفادت الخارجية المصرية بأنها تتابع على مدار الساعة مع قنصلية مصر في ميلان، مستجدات ملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد منصور محمد داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قنصلية مصر في ميلان من الشرطة الإيطالية، فالتحقيقات الأولية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية، أتبعها إشعال الجناة النيران في السيارة، وفق البيان ذاته.

وأكدت الخارجية أن القنصلية تواصل اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة في أسرع وقت.

كما أشارت إلى أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع مع عائلة المواطن في مصر، وتتواصل القنصلية مع أفراد من عائلته من المقيمين في إيطاليا، لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وهذا ثاني بيان للخارجية المصرية خلال ساعات بشأن الحادث.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، كشفت الخارجية في بيان أن الحادث وقع في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، من دون تفاصيل عن هوية القتيل أو ملابسات قتله.

وأكدت أن قنصلية مصر في ميلان تواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات، والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة.

والأحد الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي خلال زيارته القاهرة إنه تحدث مع الجانب المصري بشأن قضية ريجيني.

وقالت الرئاسة المصرية آنذاك في بيان، إن لقاء تاياني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث قضية ريجيني، والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

ومنذ مقتل ريجيني، أعلنت القاهرة مقتل أكثر من مصري على الأراضي الإيطالية في السنوات الأخيرة.