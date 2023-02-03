واشنطن تسعى لإعادة 1000 طفل فصلوا عن أسرهم في عهد ترمب إلى ذويهم

أعلنت الحكومة الأمريكية أن نحو 1000 طفل مهاجر فُصلوا عن أُسرهم في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، ولا يزالون بعيدين عنهم.

وكان الرئيس الحالي جو بايدن قد شكّل خلية، فور توليه الرئاسة، تعمل على تحديد هويات ومواقع عائلات المهاجرين المفصولين عن أسرهم في عهد سلفه، وتعهد بمحو ذلك “العار الأخلاقي والوطني”.

وقالت وزارة الأمن الداخلي “حتى اليوم، حدد فريق العمل 3924 طفلًا فُصلوا” عن أُسرهم بين 2017 و2021 منهم 998 طفلًا لم يعودوا بعد إلى أحضان أسرهم.

وأفادت أن 148 طفلًا “في طور” الالتحاق بعائلاتهم و”تمّ إبلاغ 183 أسرة بإمكانية لمّ شملها”.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس “نفهم أن العمل الأساسي لم ينته بعد”، مضيفًا “تواصل مجموعة العمل محاولة الاتصال بالعائلات المفصولة لكي تقدّم لها إمكانية الالتئام في الولايات المتحدة”.

وكانت إدارة ترمب قد طرحت، منذ عام 2017، فكرة فصل عائلات المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لتكون وسيلة لردع الهجرة غير النظامية.

وفي أبريل/ نيسان 2018، أُطلقت رسميًّا سياسة ترمب المعروفة باسم “صفر تسامح” التي تنص على ملاحقات قضائية لكل شخص يدخل بشكل غير قانوني عند الحدود مع المكسيك، وهو ما سمح باحتجاز الأسر على الفور من دون أطفالها.