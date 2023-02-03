“لا لتسليع التعليم”.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يحتجون.. والإدارة: الدولار السبب

احتج عشرات من طلاب الجامعة الأمريكية (AUC) في العاصمة المصرية القاهرة مطالبين بـ”عدم تسليع التعليم”، وفق تعبيرهم، وذلك عقب زيادة الرسوم الدراسية.

ونظّم الطلاب وقفة احتجاجية بالحرم الجامعي، في سابقة غير معتادة، مرددين عبارات تندّد بزيادة الرسوم منها “اوعوا تقولوا دي ملاليم، احنا بندفع بالملايين”، و”أنت ساكت كده ليه أبوك حرامي ولا إيه”، وذلك بحسب مقاطع مصوّرة تداولها الطلاب عبر تيك توك.

طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة… pic.twitter.com/g72qEOf83r — Ihab Elsawy (@i_sawy) February 2, 2023

وقالت رحاب الدمياطي المتحدثة الإعلامية باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الجامعة لم ترفع مصروفاتها عن العام الماضي.

وأضافت في حديثها لصحيفة محلية “ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه هو الذي سبّب أزمة المصروفات”، مشيرة إلى أن مصروفات الجامعة تُسدّد بالدولار، وأن عدد المشاركين في الوقفة يصل لـ20 طالبًا.

وأكدت أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بالتنسيق مع إدارة الجامعة التي تنتهج سياسة حرية التعبير عن الرأي، وتترك مسافة تتيح للطلاب التعبير عن آرائهم.

ووفق الموقع الرسمي للجامعة، يمكن للطلاب دفع الرسوم الدراسية بالدولار الأمريكي، أو الجنيه المصري بـ”سعر الصرف اليومي في البنك وقت السداد”، وذلك بعد إصدار كشف الفواتير للفصل الدراسي.

وتقدّر الرسوم الدراسية الثابتة لطلاب الجامعة الأمريكية بنحو 667 دولارًا للطلاب المصريين لكل ساعة معتمدة، فيما تقدر بنحو 735 دولارًا للطلاب الأجانب.

وتأثر بعض الطلاب بزيادة الدولار ولم يستطيعوا دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني، وقررت الجامعة تخفيض 10% من المصروفات لمن يدفع قبل 9 فبراير/شباط الجاري، وفق المتحدثة باسم الجامعة ذاتها.

وفي مقاطع أخرى، برّر الطلاب احتجاجاتهم بمقاطع أخرى عبر تيك توك.

وأثارت احتجاجات طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة حالة من الجدل عبر المنصات المصرية، تعاطف معهم مدونون، وعدّها آخرون مستفزة وناقوس خطر لتوابع الأزمة الاقتصادية على كل الطبقات، ولم تخل بعض التعليقات من نبرة ساخرة.