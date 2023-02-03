قوات الاحتلال تقمع وقفة احتجاجية لفلسطينيين يرفضون شق طريق بأراضيهم (فيديو)

نظم عدد من الفلسطينيين وقفة في بلدة تقوع ببيت لحم احتجاجًا على قرار الاحتلال الإسرائيلي شق طريق جديد يمر بأراضيهم، وبالرغم من أن الوقفة كانت سلمية فإن جنود الاحتلال والمستوطنين قمعوا المحتجين.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر غضب الفلسطينيين أصحاب الأراضي، الذين وقفوا بشكل سلمي رافضين ترك أراضيهم ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل.

وبعد خلع قوات الاحتلال لعدد كبير من الأشجار تمهيدًا لشق الطريق، حاول أصحاب الأراضي زراعة أشجار الزيتون مرة أخرى، لكن القوات منعتهم من زراعتها واعتدت عليهم.

وقال أحد الفلسطينيين وهو جالس يزرع شجرة بعد محاولة أحد المستوطنين وأفراد الأمن تهديده ومنعه، إن “أفراد الأمن يهددوني بالرصاص وبالاعتقال لأنني فقط أزرع شجرة”، مضيفًا “سأبقى هنا، يجب أن ينظر (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلينا، يجب أن تنظر محكمة الجنايات الدولية إلينا، حكومة نتنياهو وبن غفير يجب أن ترحل عن أر ضنا”.

وختم حديثه قائلًا إن “رسالة الشهداء والأسرى والجرحى يجب أن نحملها بالدم”، مطالبًا المنظمات العالمية بالتدخل.