بسبب انتقاد إسرائيل.. إقصاء إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي

صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح إقصاء النائبة إلهان عمر من عضوية لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس على خلفية انتقاداتها لإسرائيل.

وصوّت 218 عضوًا بالمجلس، الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، لصالح إقصاء إلهان من اللجنة مقابل 211 عارضوا القرار.

U.S. House votes to remove Rep. lhan Omar (D-MN) from the House Foreign Affairs Committee. 218-211. pic.twitter.com/hm93uAUckc

— CSPAN (@cspan) February 2, 2023