ناشطة مسلمة تروي تجربة فرارها من السويد إثر ملاحقة السلطات لأبنائها

كشفت الناشطة المسلمة زينب لطيف أنها قررت الفرار من السويد بعد ملاحقة السلطات المحلية لأطفالها الستة.

وقالت زينت في مقابلة مع وكالة الأناضول، إنها كانت تشهد باستمرار تمزق العائلات دون أي أسس قانونية أو أدلة، في إشارة إلى قيام موظفي الخدمات الاجتماعية السويدية بأخذ الأطفال من عائلاتهم قسرا.

وبعد أخذ السلطات السويدية لأطفال شقيقتها، شاركت زينب في عدة مظاهرات مناهضة لاختطاف الأطفال من قبل ستوكهولم، قبل أن تفر من البلاد مع أطفالها.

وفي شهر فبراير/ شباط 2022 انتشر وسم (#أوقفوا_خطف_أطفالنا) بصورة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنديدًا بظاهرة فصل الأطفال عن أسرهم.

نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي يتداولون مقاطع فيديو لأطفال يشكون سوء معاملتهم في السويد ويطالبون بالعودة إلى ذويهم pic.twitter.com/yrkicHqj3L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2022

وبعد عام من فرارها، لا تزال زينب (الأم لستة أطفال) وعائلتها يبحثون عن وطن لهم في الدول الأربع التي تنقلوا فيها.

ولفتت زينب إلى أن الخدمات الاجتماعية زعمت أنها تلقت معلومات من شخص مجهول تفيد بأنها عنيفة في تعاملها مع أطفالها، وهو ما نفته بشدة وأخبرت السلطات أنه لو كان الأمر كذلك، لتدخلت المدارس والأطباء في الأمر.

وقالت “حينها أدركت أنهم سيأخذون أطفالي فقررت أنا وزوجي الانتقال بأطفالي إلى بلد آخر بحثا عن حياة جديدة منذ فبراير/ شباط 2022”.

وأضافت “تركنا أعمالنا وتوجهنا إلى تركيا حيث تسكن أخت زوجي، ومكثنا هناك شهرين أو ثلاثة، ثم انتقلنا إلى ألمانيا ثم إلى مصر، ونحن حاليا في لبنان”.

وبينت أن عائلتها لم تجد بعد مكانا للإقامة والعمل وبدء حياة جديدة.

وكانت زينب قد قالت في مقابلة لها مع الجزيرة مباشر إن ظاهرة سحب الأطفال من أسرهم في السويد زادت خلال السنوات الأخيرة، وإن “الأمر أسوأ مما يتصور أحد”.

وأضافت أن “سحب الأطفال من أسرهم زاد بسبب الحرب في سوريا التي أدت إلى تدفق اللاجئين إلى أوربا، كما أن هناك أطفالًا جاؤوا إلى السويد دون ذويهم ولذلك خضعوا لتلك الإجراءات”.

ومنذ ذلك الوقت، تشارك زينب في إثارة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات مع المؤسسات الإعلامية بشكل يومي تقريبا.

وأوضحت أن ما تقوم به السلطات السويدية مخالف للقانون السويدي والأوربي.

وأشارت أن نشاطها في هذا المجال أدى إلى تعرضها لاتهامات بنشر معلومات مضللة، قائلة إنها صُدمت عندما وصفت بأنها “إسلامية متطرفة”.

محمد أبو ندى الناشط في جمعية "حقوقنا" السويدية: نطالب باسترجاع أطفالنا وتنفيذ القانون #السويد pic.twitter.com/K8QKhEFcWd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2022

وأسست السويد عام 1990 قانونا يحمل اسم قانون رعاية الشباب (أحكام خاصة) والذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.

ويمنح القانون لهيئة الخدمات الاجتماعية السويدية المعروفة باسم (سوسيال) الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم في حال أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لاحتوائهم وتربيتهم، مع إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية قبل نقلهم إلى كنف أسرة جديدة.

عشت في أوربا بضع سنين، ورأيت جريمة خطف الأولاد من الأسر المسلمة لأتفه الأسباب بسلاح المساعدات الاجتماعية "سوسيال"، لكن تحول الأمر إلى ظاهرة كما يحدث في #السويد الآن، يؤكد أن القوم لجأوا إلى تعويض قلة النسل من خلال قهر الأسر التي هاجرت من البطش والقهر. #أوقفوا_خطف_أطفالنا pic.twitter.com/AufQ9mOoJO — د. محمد الصغير (@drassagheer) February 4, 2022

وبحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة دون علم والديهم، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـدار الرعاية أو دار الرعاية والحضانة.