استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني عبد الله سميح أحمد قلالوة (26 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “استشهد شاب على حاجز حوارة، وجاري استلامه من قبل سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من إسعاف الجيش (الإسرائيلي)”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها “تبلغت من قبل الشؤون المدنية باستشهاد الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس” في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن “قوات إسرائيلية أطلقت النار تجاه شاب في محيط حاجز حوارة جنوبي نابلس”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، قالت هيئة البث العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني في الضفة بدعوى “محاولة مهاجمة جنود”.

وأوردت الهيئة الرسمية أن “فلسطينيًا وصل بسيارة إلى مقربة من نقطة عسكرية إسرائيلية جنوب نابلس، وحاول مهاجمة الجنود في المكان”، مضيفة أن “الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني وأصابوه في الجزء السفلي من جسده”.

⭕️ صورة من وداع الشهيد عبد الله قلالوة في مستشفى رفيديا بنابلس. pic.twitter.com/uTcbTuXXbr — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 3, 2023

📸 #صور|| استعدادات لنقل الشهيد عبد الله قلالوة إلى المستشفى التركي في طوباس تمهيدًا لتشييعه غدًا من هناك إلى قرية الجديدة مسقط رأسه في #جنين pic.twitter.com/h4lIolnVBZ — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 3, 2023

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس الشرقية -المحتلتين منذ العام 1967- إلى 36 شهيدًا بينهم مسلحون ومدنيون وأطفال، وفق إحصاء وكالة فرانس برس يستند إلى مصادر الجانبين الرسمية.

وحض فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، على إنهاء “التصعيد غير المنطقي” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، محذرًا من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها تل أبيب “تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.