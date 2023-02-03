احتجاجات حاشدة في بنغلاديش تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم في أوربا (فيديو)

شهدت شوارع العاصمة البنغالية دكا احتجاجات حاشدة، اليوم عقب صلاة الجمعة، تنديدًا بالوقائع الأخيرة لحرق نسخ من القرآن الكريم في أوربا.

وتُظهر اللقطات الاحتجاجات الحاشدة في بنغلاديش التي رفعت فيها لافتات تندد بالسماح بحرق القرآن، وتطالب باتخاذ موقف رسمي تجاه هذه الحوادث.

والسبت الماضي، أدانت بنغلاديش بشدة حرق نسخ من القرآن الكريم في أوربا تحت حماية الشرطة.

وقالت وزارة الخارجية البنغالية في بيان “ندين بشدة عملية حرق نسخ القرآن الكريم”، كما أعربت مجددًا عن قلقها البالغ إزاء هذا العمل الشنيع المتمثل في إهانة القيم المقدسة، والرموز الدينية للمسلمين في أنحاء العالم.

وأضافت “بهدف تحقيق الوئام والتعايش السلمي، تحث بنغلاديش الناس على الامتناع عن مثل هذه الاستفزازات غير المبررة وكراهية الإسلام”.

وأدانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا ذات الأغلبية المسلمة بشدة أعمال تدنيس القرآن من قبل نشطاء اليمين المتطرف في هولندا والسويد.

والجمعة الماضي، قام زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بحرق المصحف أمام مسجد تابع لجمعية الجالية الإسلامية عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفج، وحاول استفزاز المصلين في المسجد.

واتخذت الشرطة الدنماركية تدابير أمنية مشددة في محيط المسجد، وأغلقت الشارع أمام المرور، ووجهت تحذيرات لشبان مسلمين كانوا يحملون المياه وأنابيب لإطفاء الحرائق.

كما أحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن، تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام المسجد.

وسبق لبالودان أن أحرق مصحفًا في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، تحت حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه هذا العمل الاستفزازي.

والاثنين، أحرق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي.