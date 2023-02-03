أمريكا ترصد منطاد “تجسس صيني” فوق أراضيها.. وكندا تعلن عن حادث آخر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها رصدت تحركات ما قالت إنه “منطاد تجسس صيني” يحلق على ارتفاع شاهق فوق أراضي الولايات المتحدة ومواقع عسكرية حساسة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر للصحفيين، أمس الخميس، بأن “حكومة الولايات المتحدة اكتشفت وتتابع منطاد مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليًّا”.

وأضاف رايدر “يتحرك المنطاد حاليًّا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدًا عسكريًّا أو ماديًّا للناس على الأرض”.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السناتور الأمريكي ماركو روبيو، إن منطاد التجسس مقلق ولكنه ليس مفاجئًا، وكتب على تويتر “مستوى التجسس الموجه من بيجين لبلدنا نما نموًّا كبيرًا وبشكل أكثر حدة على مدى السنوات الخمس الماضية”.

A Chinese spy balloon over the U.S. is alarming but not surprising The level of espionage aimed at our country by Beijing has grown dramatically more intense & brazen over the last 5 years — Marco Rubio (@marcorubio) February 2, 2023

مواقع حساسة

ونقلت رويترز عن مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى لصحفيين مشترطًا عدم نشر هويته، قوله إن قادة عسكريين أمريكيين درسوا إسقاط المنطاد فوق مونتانا يوم الأربعاء لكنهم “نصحوا بايدن في نهاية المطاف بعدم إسقاطه بسبب مخاطر الحطام المتساقط على المواطنين”، موضحًا أن مسار الرحلة الحالي للمنطاد “سيجعله يحلق فوق عدد من المواقع الحساسة”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتوجد في مونتانا قاعدة مالمستروم الجوية التي تضم 150 مستودعًا للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأثار المسؤولون الأمريكيون الأمر مع نظرائهم الصينيين عبر القنوات الدبلوماسية، وقال المسؤول “أبلغناهم بالجدية التي نتعامل بها مع المسألة”.

وذكر أن مناطيد التجسس حلقت فوق الولايات المتحدة عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكن “يبدو أن هذا المنطاد سيحلق فترة أطول من الحالات السابقة”.

وقال “في الوقت الحالي، نقدر أن المنطاد له قيمة محدودة بالنسبة لجمع المعلومات المخابراتية، لكننا نتخذ خطوات لمنع جمع المخابرات الأجنبية معلومات حساسة”، وطبقا للمسؤول نفسه، فقد اقتربت طائرات مقاتلة من المنطاد فوق مونتانا.

“حادث آخر محتمل”

في ذات السياق، قالت كندا إنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس يحلق على ارتفاع عال، لكنها أحجمت عن ذكر الصين واتهامها مباشرة بملكية المنطاد كما فعلت الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان “نرصد منطاد تجسس على ارتفاع عال ونتعقب تحركاته بنشاط”، موضحة “الكنديون في أمان وتتخذ كندا التدابير لضمان أمن مجالها الجوي بما يشمل تتبع حادث ثان محتمل”.

وأضاف البيان “وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأمريكيين وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبي”.

زيارة بعد غياب

يأتي ذلك قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين.

وتشكل جولة بلينكن في بيجين، المقررة يومي الأحد والاثنين، أول زيارة لهذا البلد يجريها وزير للخارجية الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتأتي في وقت تحاول فيه القوتان العظميان منع تحول التوتر إلى صراع مفتوح، ومن بين المواضيع الخلافية الكثيرة بين البلدين ملف تايوان التي تدعي الصين أنها جزء لا ينفصل من أراضيها، فضلا عن مسألة الأنشطة الصينية في جنوب شرق آسيا، وملفات حقوق الإنسان.