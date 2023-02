أمريكا ترصد منطاد “تجسس صيني” فوق أراضيها.. وكندا تعلن عن حادث آخر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها رصدت تحركات ما قالت إنه “منطاد تجسس صيني” يحلق على ارتفاع شاهق فوق أراضي الولايات المتحدة ومواقع عسكرية حساسة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر للصحفيين، أمس الخميس، بأن “حكومة الولايات المتحدة اكتشفت وتتابع منطاد مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليًّا”.

وأضاف رايدر “يتحرك المنطاد حاليًّا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية ولا يمثل تهديدًا عسكريًّا أو ماديًّا للناس على الأرض”.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السناتور الأمريكي ماركو روبيو، إن منطاد التجسس مقلق ولكنه ليس مفاجئًا، وكتب على تويتر “مستوى التجسس الموجه من بيجين لبلدنا نما نموًّا كبيرًا وبشكل أكثر حدة على مدى السنوات الخمس الماضية”.

A Chinese spy balloon over the U.S. is alarming but not surprising

The level of espionage aimed at our country by Beijing has grown dramatically more intense & brazen over the last 5 years

— Marco Rubio (@marcorubio) February 2, 2023