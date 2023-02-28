رغم فاجعة الزلزال.. الخوذ البيضاء: هجمات قاتلة لنظام الأسد وروسيا على شمال غربي سوريا

قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن قصفا من نظام الرئيس بشار الأسد وحليفه الروسي لمناطق منكوبة في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، خلّف دمارًا وجرحى وفاقم معاناة النازحين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وأفادت الخوذ البيضاء في بيان بأن قوات النظام السوري شنت هجمات صاروخية وقصفا مدفعيا على شمال غرب سوريا، أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أحدهم طفلة.

اللحظات الأولى من استجابة فرقنا لقصف قوات النظام وروسيا على بلدتي النيرب وآفس بريف #إدلب اليوم الاثنين 27 شباط، وإسعاف طفلة وامرأة أصيبتا في بلدة النيرب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/SDiLlakD9j — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 27, 2023

وأضافت “تأتي هذه الهجمات التي تلاحق المدنيين في وقت تعيش فيه المنطقة فاجعة وأزمة إنسانية غير مسبوقة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في 6 فبراير/ شباط”.

واعتبرت الخوذ البيضاء هذه الهجمات “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ولأدنى القيم الإنسانية وسياسة ممنهجة لزيادة معاناة المدنيين”.

وأشارت إلى أن مدنيًّا أصيب بقصف من قوات النظام وروسيا، استهدف الطريق الواصل بين معرة مصرين وإدلب، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف محيط مخيم الفروسية بمنطقة دير الزغب ومنزلًا في الحي الغربي من مدينة بنش في ريف إدلب.

وأضافت أنه بعد ساعات استهدف قصف مدفعي الأحياء السكنية، ومحيط مدرسة مغلقة بسبب قصف سابق في بلدة النيرب شرقي إدلب، مما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة، كما تعرضت قرية آفس وأطراف مدينتي سرمين وبنش لقصف مماثل من دون وقوع إصابات.

إصابة طفلة وامرأة بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الأحياء السكنية، ومحيط مدرسة مغلقة بسبب قصف سابق في بلدة النيرب شرقي إدلب،اليوم الاثنين 27 شباط،كما تعرضت قرية آفس وأطراف مدينتي سرمين وبنش لقصف مماثل دون وقوع إصابات،فرقنا أسعفت المصابتين وتفقدت أماكن القصف. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/VShGnlRzyY — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 27, 2023

وأشارت الخوذ البيضاء إلى أن قصفًا مماثلًا من قوات النظام استهدف خلال الأسبوع الماضي قرية آفس والطريق الواصل بين آفس وتفتناز والأراضي الزراعية بمحيط بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأطراف قرى قسطون والزيارة والسرمانية، في سهل الغاب.

وأوضحت الخوذ البيضاء أنه منذ بداية شهر فبراير/ شباط الحالي، وثقت فرقها 23 هجومًا لقوات النظام وروسيا ومليشيات موالية لها، على شمال غربي سوريا، وأدت تلك الهجمات إلى إصابة شخصين.

إصابة مدني بقصف لقوات النظام وروسيا، اليوم الاثنين 27 شباط، استهدف الطريق الواصل بين معرة مصرين و #إدلب، أسعفت فرقنا المصاب وأخمدت حريقاً نشب بسبب القصف بالتزامن مع قصف مماثل استهدف محيط مخيم الفروسية بمنطقة دير الزغب ومنزلاً في غربي مدينة #بنش في ريف #إدلب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/4OnZSnxpbD — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 27, 2023

وضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمال شرقي سوريا في 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن سقوط نحو 44 ألف قتيل في سوريا وما يقرب من 6 آلاف قتيل في سوريا، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير آلاف المنازل وقرى وأحياء بأكملها في سوريا.

وكانت الخوذ البيضاء قد أعلنت الشمال السوري منطقة منكوبة في أعقاب الزلزل المدمر، وشكت التخاذل الدولي وتأخر المساعدات وضآلتها رغم الفاجعة.