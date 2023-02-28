سياسة|سوريا

رغم فاجعة الزلزال.. الخوذ البيضاء: هجمات قاتلة لنظام الأسد وروسيا على شمال غربي سوريا

طفلة مصابة جراء قصف نظام الأسد وروسيا لشمال غرب سوريا (الخوذ البيضاء)
28/2/2023-|آخر تحديث: 28/2/202311:08 AM (مكة المكرمة)

قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن قصفا من نظام الرئيس بشار الأسد وحليفه الروسي لمناطق منكوبة في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، خلّف دمارًا وجرحى وفاقم معاناة النازحين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وأفادت الخوذ البيضاء في بيان بأن قوات النظام السوري شنت هجمات صاروخية وقصفا مدفعيا على شمال غرب سوريا، أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أحدهم طفلة.

وأضافت “تأتي هذه الهجمات التي تلاحق المدنيين في وقت تعيش فيه المنطقة فاجعة وأزمة إنسانية غير مسبوقة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في 6 فبراير/ شباط”.

واعتبرت الخوذ البيضاء هذه الهجمات “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ولأدنى القيم الإنسانية وسياسة ممنهجة لزيادة معاناة المدنيين”.

وأشارت إلى أن مدنيًّا أصيب بقصف من قوات النظام وروسيا، استهدف الطريق الواصل بين معرة مصرين وإدلب، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف محيط مخيم الفروسية بمنطقة دير الزغب ومنزلًا في الحي الغربي من مدينة بنش في ريف إدلب.

وأضافت أنه بعد ساعات استهدف قصف مدفعي الأحياء السكنية، ومحيط مدرسة مغلقة بسبب قصف سابق في بلدة النيرب شرقي إدلب، مما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة، كما تعرضت قرية آفس وأطراف مدينتي سرمين وبنش لقصف مماثل من دون وقوع إصابات.

وأشارت الخوذ البيضاء إلى أن قصفًا مماثلًا من قوات النظام استهدف خلال الأسبوع الماضي قرية آفس والطريق الواصل بين آفس وتفتناز والأراضي الزراعية بمحيط بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأطراف قرى قسطون والزيارة والسرمانية، في سهل الغاب.

وأوضحت الخوذ البيضاء أنه منذ بداية شهر فبراير/ شباط الحالي، وثقت فرقها 23 هجومًا لقوات النظام وروسيا ومليشيات موالية لها، على شمال غربي سوريا، وأدت تلك الهجمات إلى إصابة شخصين.

وضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمال شرقي سوريا في 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن سقوط نحو 44 ألف قتيل في سوريا وما يقرب من 6 آلاف قتيل في سوريا، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير آلاف المنازل وقرى وأحياء بأكملها في سوريا.

وكانت الخوذ البيضاء قد أعلنت الشمال السوري منطقة منكوبة في أعقاب الزلزل المدمر، وشكت التخاذل الدولي وتأخر المساعدات وضآلتها رغم الفاجعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل