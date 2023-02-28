لبنان.. مصرع لاجئة سورية وطفلها في حريق بمخيم عرسال (فيديو)

لقيت سورية وطفلها مصرعهما، الثلاثاء، جراء اندلاع حريق في أحد مخيمات عرسال للاجئين شرقي لبنان على الحدود مع سوريا.

وتضم مخيمات عرسال قرابة 80 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى نحو 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود البلدة.

وأفاد شهود عيان بوقوع حريق في مخيم للنازحين السوريين في حيّ “الشفق” في بلدة عرسال.

وأضافوا أن الحريق أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، واحتراق 5 خيام، ووفاة أم وطفلها اختناقا إثر لجوئهما إلى غرفة مجاورة للخيام المحترقة.

وتخوفا من انتشار الحريق بصورة سريعة، ناشد الأهالي أصحاب الصهاريج التوجه إلى المخيم مباشرة لمحاولة السيطرة عليه.

وبعد أن تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق كليّا، تبيّن أن النيران كانت قد حاصرت المرأة وطفلها، ونُقل الاثنان إلى “مستشفى عودة” في عرسال حيث فارقا الحياة فيها.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون وفق تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.