عبر الجزيرة مباشر.. وزير العدل الفلسطيني يطالب الجنائية الدولية بتحقيق فوري في جرائم الاحتلال (فيديو)

دعا وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق الفوري مع المسؤولين الإسرائيليين على “جرائمهم” بحق الشعب الفلسطيني.

وقال خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، إن ما حدث في مدينة نابلس بالضفة الغربية “جريمة حرب وإرهاب منظم من الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته”.

وأكد أن “الحل لردع العدوان الإسرائيلي يتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية والمقاومة بأشكالها كافة”.

والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس هجمات غير مسبوقة من قِبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار على سيارة كانت تُقلهما قرب البلدة.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية اعتقال المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية، أو حتى ملاحقتهم.

عقوبة الإعدام للفلسطينيين

كما تطرّق الوزير الفلسطيني إلى إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وقال إن “التشريعات الإسرائيلية الجديدة كقانون إعدام الأسرى هي تشريعات عنصرية تتناقض مع المواثيق الدولية”.

وأقرت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون “يقضي بإعدام مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل”

ومن المقرر أن يُطرَح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) في الكنيست.

وزير العدل الفلسطيني للجزيرة مباشر: الحل لردع العدوان الإسرائيلي يتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية والمقاومة بكافة أشكالها#الجزيرة_مباشر #المسائية #فلسطين pic.twitter.com/2nfxLBbANP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2023

مؤتمر العقبة

وعن حضور قيادات فلسطينية مؤتمرا مع نظرائهم الإسرائيليين في مدينة العقبة الأردنية يوم الأحد، قال الشلالدة إن الاتفاقيات الدولية واللقاءات تحت رعاية أمريكية ودول عربية مسار للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن “المسار السياسي ليس مفصولا عن المقاومة الشعبية، فكلها تؤدي إلى الاستقلال والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “النضالات يكمل بعضها بعضا، وما يجري من مصلحة الشعب الفلسطيني”.

وقال “إذا كان المسار السياسي يخدم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وليس على حساب الثوابت، فنحن مع المسار الذي يرعاه المجتمع الدولي”.

وأكد أن “المجتمع الدولي يكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية، وهناك عدم تطبيق للعدالة الدولية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

ودعا في ختام حديثه إلى الوحدة الوطنية والمقاومة بأشكالها كافة سواء السلمية وغير ذلك، مع الاستمرار في العمل السياسي.