علّقت الطيران في سان بطرسبرغ.. روسيا تعلن إسقاط مسيّرات “أوكرانية” إحداها قرب موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم مسيّرة على بعد 100 كيلومتر تقريبا من موسكو، وأنها أسقطت ثلاث مسيّرات في مناطق أخرى بالبلاد، كما تم تعليق حركة الطيران في سان بطرسبرغ لوقت قصير بسبب جسم “مجهول”.

وقال حاكم المنطقة أندري فوروبيوف عبر تليغرام “ليس هناك ضحايا ولا دمار على الأرض”، مضيفا أن المسيّرة تحطمت قرب قرية غوباستوفو على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

ولم يقدّم تفاصيل إضافية، لكن قرية غوباستوفو تقع قرب محطة غاز تابعة لشركة “غازبروم”.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن وزارة الطاقة المحلية أن سقوط هذه المسيّرة لم يتسبب في “حالة طوارئ”، وأن شبكة توزيع الغاز تعمل “بشكل طبيعي”.

ووقع العديد من الحوادث المتعلقة بمسيّرات في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية، لكن هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها عن حادث مماثل في منطقة العاصمة.

من جانب آخر، قال الجيش الروسي، الثلاثاء، إنه أسقط مسيّرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيّرتين”. وأضافت أنه “تم تحييد المسيّرتين” من دون إحداث أي ضرر.

كما أعلنت سلطات بريانسك على حدود أوكرانيا، إسقاط مسيّرة أوكرانية في المنطقة، وأكد ألكسندر بوغوماز حاكم المنطقة على تليغرام أن الحادث لم يسفر عن “إصابات أو أضرار”.

واكتُشفت بقايا ثلاث مسيّرات خلال الليل في شوارع أحياء سكنية في بيلغورود، عاصمة منطقة مجاورة لأوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

كما توقفت جميع الرحلات الجوية بمطار “بولكوفو” في سان بطرسبرغ مؤقتا ولمدة قصيرة، صباح اليوم الثلاثاء، قبل استئنافها مرة أخرى بعد تقارير روسية عن وجود جسم مجهول يشبه الطائرة المسيّرة في المنطقة.

وأعلنت حكومة مدينة سان بطرسبرغ، وهي ثانية كبرى المدن في روسيا، على قناتها الرسمية على تليغرام، إيقاف حركة الطيران دون أن تقدّم سببا للتعليق.

وقال مسؤولو المدينة، في وقت لاحق الثلاثاء، إن الحكومة استأنفت الرحلات الجوية، ورفعت حظرا مؤقتا في نطاق 200 كيلومتر في المجال الجوي في “بولكوفو”.

وكانت وكالة ريا نوفوستي للأنباء قد نقلت عن مصدر في أجهزة الطوارئ بالمدينة قوله، في وقت سابق، إنه جرى رصد جسم مجهول، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران.

وفي إفادة بعد استئناف الرحلات الجوية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على الوضع، رافضا التعليق على أسباب تعطل حركة الطيران الذي استمر لمدة ساعة.

وأظهرت بيانات من موقع (فلايت رادار) الإلكتروني أن عددا من الرحلات المتجهة إلى سان بطرسبرغ عادت إلى وجهاتها في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أثر إغلاق المجال الجوي على الرحلات التي كانت في طريقها إلى منطقة كالينينغراد الروسية.

وأفاد الموقع باستئناف الرحلات الجوية نحو سان بطرسبرغ، مع عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من المطار.