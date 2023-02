بلدية فرانكفورت الألمانية تلغي حفلا لمغنٍّ بريطاني إثر انتقاده الاحتلال الإسرائيلي

ألغت بلدية مدينة فرانكفورت وولاية هيسن الألمانية حفلًا للمغني البريطاني المؤيد للقضية الفلسطينية روجر ووترز، على خلفية آرائه المعارضة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وسط ترحيب إسرائيلي واستنكار نشطاء عبر المنصات.

وأصدرت بلدية فرانكفورت، الجمعة، بيانًا أفادت فيه بموافقة قاضي الصلح على طلب من مجلس المدينة وحكومة ولاية هيسن بإلغاء حفل ووترز المقررة إقامته في 28 مايو/ أيار القادم.

وأفاد بيان المدينة بأن الإلغاء جاء بسبب “السلوك المناهض لإسرائيل باستمرار” من قبل مغني البوب ومؤسس فرقة (بينك فلويد)، وأطلق على ووترز وصف “أكثر المعادين للسامية شهرةً عبر العالم”.

وأضافت أن دعوات ووترز المتكررة للفنانين إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ومقارنته إياه بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ما هي إلا أشكال لمعادة السامية.

ووسط ترحيبٍ إسرائيلي بإلغاء حفل ووترز، استنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاربة المدينة للمغني البريطاني بسبب مواقفه المنددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت منظمة (الصوت اليهودي للسلام) الألمانية “أصبحت إسرائيل فاشية أكثر فأكثر، لكن ألمانيا ما زالت تدافع عن هذه الدولة”.

وغردت منظمة (فنانون من أجل فلسطين) البريطانية “بينما يتم تنفيذ برنامج مناهض للفلسطينيين، وأثناء اشتعال النار في الضفة الغربية وإصابة 98 فلسطينيًّا ومنع سيارات الإسعاف من الدخول، ألغت مدينة فرانكفورت الألمانية حفل روجر ووترز بسبب التضامن مع الفلسطينيين”.

وروجر ووترز هو فنان بريطاني من مواليد 1943 ومؤلف موسيقي وملحن وعازف غيتار الباص وناشط سياسي والشريك مؤسس لفرقة الروك بينك فلويد الإنجليزية.

