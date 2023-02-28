المعهد الدولي للصحافة يدين استمرار اعتقال صحفيي الجزيرة مباشر في مصر ويطالب بإطلاق سراحهم فورا

أدان المعهد الدولي للصحافة استمرار اعتقال السلطات المصرية لصحفيي الجزيرة مباشر، هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، مطالبًا بإطلاق سراحهم فورًا.

ودعا المعهد في بيان، اليوم الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى “وقف الهجمات التي لا مبرر لها على الصحفيين، وتحمّل مسؤوليتها في حماية حرية الصحافة، والإفراج عن الصحفيين المسجونين في البلاد”.

وقال المعهد إن محكمة مصرية قررت تمديد حبس صحفيي الجزيرة هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم في 23 فبراير/ِشباط الجاري، بتهمة نشر معلومات كاذبة “وهو اتهام لطالما استخدمته مصر في الماضي لاعتقال الصحفيين”، وفقًا للمعهد.

وأكد المعهد أن الصحفيين الثلاثة “محتجزون في مجمع سجن طرة المعروف بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان”، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها صحفيو الجزيرة في مصر بتهم مماثلة. ففي مايو/أيار 2022، قضت محكمة مصرية غيابيًّا على الزميل أحمد طه، المذيع في الجزيرة مباشر، بالسجن 15 عامًا بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، بعد إجرائه مقابلة مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل بدوره منذ 5 سنوات.

وأشار المعهد كذلك إلى احتجاز الزميل محمود حسين لأكثر من أربع سنوات دون توجيه تهم إليه قبل الإفراج عنه في فبراير 2021.

وأشار المعهد إلى تصعيد الحكومة المصرية من حملتها القمعية على وسائل الإعلام على مدى السنوات الخمس الماضية. فمنذ 2018، سُجن ما لا يقل عن 51 صحفيًّا.

وقالت مديرة المناصرة بالمعهد الدولي للصحافة (إيمي برويليت) إن “استمرار الاعتقال التعسفي لهشام عبد العزيز وبهاء إبراهيم وربيع الشيخ علامة واضحة على أن مصر تواصل حملتها على الصحافة في البلاد”.

وأضافت “يجب على الحكومة إطلاق سراحهم على الفور، إلى جانب جميع الصحفيين المسجونين، والتوقف عن إساءة استخدام تهمة المعلومات الكاذبة وغيرها من القوانين الغامضة لمضايقة وسائل الإعلام”.

ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية، الأربعاء الماضي، باستمرار اعتقال الزملاء داعية إلى الإفراج الفوري عنهم. كما نظم العاملون بالشبكة وقفة تضامنية، تنديدًا باستمرار اعتقال السلطات المصرية الزملاء الثلاثة بالجزيرة مباشر. وطالب المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين.

واعتُقل الزملاء الثلاثة أثناء ذهابهم إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهم.

وأعربت شبكة الجزيرة عن قلقها الشديد على سلامة الزميل بهاء الدين إبراهيم وزميليه هشام عبد العزيز وربيع الشيخ المحتجزين كذلك من دون محاكمة، في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًّا لسلامتهم، ويعرّض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.