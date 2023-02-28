السودان.. المخابرات العامة تنفي مطالبتها إخلاء مقار تستخدمها قوات “الدعم السريع”

نفى جهاز المخابرات العامة السوداني ما تردد في بعض وسائل الإعلام بخصوص مطالبتهم قوات الدعم السريع بإخلاء مقار تتبع لهم، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد “ناشري ومروجي الشائعات”.

وشدد الجهاز في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مساء الاثنين، على أن الجهة الرسمية لنقل أخباره لأجهزة الإعلام المختلفة هي دائرة الإعلام والموقع الرسمي لجهاز المخابرات العامة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت الاثنين عن مخاطبة جهاز المخابرات العامة السوداني قيادة “الدعم السريع”، بإخلاء دور هيئة العمليات التابعة للجهاز بجميع الولايات فورًا.

وقالت صحيفة الحراك السياسي إن الجهاز وجّه فروعه بالولايات بمتابعة إجراءات استلام دور هيئة العمليات.

و”الدعم السريع” قوات مقاتلة جرى تشكيلها في عهد النظام السابق لمحاربة المتمردين في دارفور ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وأصبحت في 2013 تابعة لجهاز الأمن والمخابرات ولا توجد بيانات رسمية حول عدد أفرادها، إلا أنها وفق تقديرات تتجاوز عشرات الآلاف.

وظهر مؤخرا ملامح خلاف بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

“دمار البلاد”

من جهته حذر مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة “جيش تحرير السودان” ورئيس هيئة الاتصال السياسي في قوى الحرية والتغيير “التوافق الوطني” من الاستثمار في الخلاف بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، وقال إن ذلك سيؤدي إلى دمار البلاد.

ودعا مناوي الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إلى ضرورة التعامل كمكون عسكري واحد ومن ثم بحث عملية الترتيبات الأمنية مع الآخرين.

وكشف خلال خطاب له مواطنين بولاية كسلا شرق السودان، عن وجود خلافات وتحشيد وتحريض داخلي واستثمار في الخلاف بين الدعم السريع والجيش، ونوه إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى نهاية الخرطوم.

وكان البرهان قال في وقت سابق إن المجلس يدعم الاتفاق الإطاري “لأن به بند مهم جدا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في القوات المسلحة”.

ولم يبد “حميدتي” ممانعته دمج قوات التدخل السريع في الجيش السوداني “في ظل إصلاح أمني شامل”.

وتعد هيكلة القوات النظامية والأمنية بالسودان وابتعادها عن السياسة واحدة من أهم قضايا الفترة الانتقالية العالقة التي تطالب بحلها القوى المدنية في البلاد.