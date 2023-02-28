الاحتلال يهدم منزلين في القدس وإسرائيليون يقطعون عشرات أشجار الزيتون غربي نابلس (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلين في بلدتي جبل المكبر والعيسوية شرقي القدس، فيما اقتحم عشرت المستوطنين المسجد الأقصى، في حين قطع آخرون عشرات أشجار الزيتون في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر جنوب شرقي القدس، وشرعت بهدم منزل عائلة إيهاب الحصيني الذي يقطنه هو وزوجته وطفلاه.

وكانت طواقم بلدية الاحتلال سلمت المقدسي إيهاب الحصيني أمرًا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر في منتصف الشهر الجاري، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه وتغرمه بتكاليف الهدم، إلا أنه رفض التنفيذ.

يذكر أن منزل عائلة الحصيني مقام منذ عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق العائلة، وتم مخالفتها مرتين، في المرة الأولى بمبلغ 45 ألف شيكل، ومثلها في المرة الثانية، وأجبرت العائلة على دفعهما.

وفي بلدة العيساوية شمال شرقي القدس، هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن محيسن، كما فرضت سلطات الاحتلال عليه غرامة مقدارها 100 ألف شيكل.

وكان المواطن محيسن هدم جزءا من منزله منتصف هذا الشهر على نفقته الخاصة، ولم يتبق منه سوى حائط خارجي أكملت آليات الاحتلال هدمه هذا اليوم.

اقتحامات الأقصى

وفي القدس أيضًا، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت أفرادها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات “الأقصى” وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى قبل قليل" pic.twitter.com/WxRNYh1SDs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2023

مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون

أما في الضفة المحتلة، فقد قطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، 50 شجرة زيتون في أراضي دير شرف غربي نابلس.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني “شافي شمرون” قطعوا 50 شجرة زيتون من أراضي دير شرف بالقرب من مفرق الطنيب، تعود ملكيتها للمواطن محمد حسن عطاري.