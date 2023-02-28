الأسرى يواصلون “العصيان” ضد سجون الاحتلال لليوم الـ15 ويتوعدون بمزيد من التصعيد

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 15 على التوالي خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.

ويُغلق الأسرى، اليوم الثلاثاء، الأقسام لتتوقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية التي تحكمها أنظمة السّجن، كما يرتدي الأسرى زيّ (الشاباص)، في رسالة مستمرة على استعدادهم للمواجهة الجماعية.

مكتب إعلام الأسرى:"الأسرى يقررون اليوم إغلاق كافة الأقسام في السجون من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة عصراً، إضافة إلى ارتداء ملابس السجن "الشاباص" وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 28, 2023

وقال مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، إن “الحركة الأسيرة في سجن النقب تدرس جملة من الخطوات التصعيدية الجديدة، عقب القرارات التنكيلية بحق الأسرى”.

وكان الأسرى قد أرجعوا أمس الاثنين، وجبات الطعام في عدة سجون استنادًا إلى البرنامج النضالي المُقر، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان: (بركان الحرّيّة أو الشهادة)، كما تعمدوا التأخر في الخروج إلى “البوسطة” حتى الساعة 8 صباحا.

عاجل| مكتب إعلام الأسرى: "توتر شديد يسود سجن النقب عقب فرض رزمة عقوبات جديدة من الوزير (بن غفير) تمس حياة الأسرى الأساسية، وتشمل العقوبات منع زيارات كثير من الأهالي بشكل غير مبرر، وعدم إدخال الملابس في ظل الأجواء الباردة، والالتفاف على ممثلي الأسرى لسحب الاعتراف منهم".#فلسطين pic.twitter.com/eU0v6EqE9e — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) February 28, 2023

وشرع الأسرى منذ 14 فبراير/ شباط في خطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير.

وبدأت إدارة السجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أولها التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

🛑 مكتب إعلام الأسرى : العقوبات على أسرى النقب تمثلت بمنع زيارات كثير من الأهالي بشكل غير مبرر، وعدم إدخال الملابس في ظل الأجواء الباردة، والالتفاف على ممثلي الأسرى لسحب الاعتراف منهم — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 28, 2023

وكان نادي الأسير قد أعلن أن خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع الجاري، وذلك وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

وكشف أن الأسرى أكدوا عبر رسائل عدة أن هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الأسرى وعائلاتهم وخاصة في القدس.

وقال إن خطوات العصيان الراهنة والمفتوحة ستتوَّج بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

وصعّدت إدارة السجون، على مدار الأسبوع الماضي، من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع أمس الأقسام في سجن جلبوع، وفرضت عقوبات جماعية بحقهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحق الأسرى.

واستدعت الإدارة الإسرائيلية قوات إلى السجن، كان من بينها قوات (المتسادا) التي تُعَد من أكثر القوات عنفا وبطشا، علما بأن أسرى جلبوع واجهوا الأسبوع الماضي عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في أحد الأقسام.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.