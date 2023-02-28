زلزال تركيا.. أردوغان يعد بتسريع مشروع التحوّل الحضري وإعلان عودة 42 ألف سوري إلى بلادهم (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن “كل من يحاول عرقلة مشاريع الإصلاح العمراني بخطاباته السامة، كأنه يطعن شعبنا وبلدنا من الخلف”.

وأمر الرئيس التركي في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، من ولاية كهرمان مرعش الأكثر تضررًا من الزلزال المدمر، عمل حكومته بقوة “لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري”.

وتابع أردوغان “كما وفرنا منازل جديدة لمواطنينا المنكوبين في كوارث طبيعية سابقة دون أن نظلم أحدًا سنكرر الأمر نفسه في كافة مناطق الزلزال”.

وتوجه الرئيس التركي إلى كهرمان مرعش لتفقد مناطق الزلزال وأوضاع المنكوبين، ووقف على سير الأعمال الإغاثية في مناطق الزلزال.

قوات الإنقاذ

من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، عودة 42 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي عقب الزلزال.





والتقى الوزير قوات ممن شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ، خلال زيارة تفقدية أجراها رفقة رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، للمناطق المتضررة من الزلزال بولاية هاطاي بجنوب البلاد.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن فرق الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة مدعومة بـ29 كلبًا مدربًا تمكنت من إنقاذ 326 شخصًا من تحت الأنقاض في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف عنصر من قوات الجيش يواصلون مهامهم في مناطق الزلزال.

وزير دفاع #تركيا يلتقي قوات ممن شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ عقب #الزلزال المدمرhttps://t.co/y9JWuN4ven pic.twitter.com/czyUx04Zkl — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 28, 2023

وتحدث أكار إلى الجنود العاملين في مناطق الزلزال وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، وأشاد بتضحياتهم الكبيرة رغم كل الصعاب.

كما تلقى الوزير التركي إحاطة من المسؤولين عن الأوضاع بالمنطقة.

وفي 6 فبراير/ شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات بجنوب تركيا وشمال سوريا تلتهما آلاف من الهزات الارتدادية، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.