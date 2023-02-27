وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع أيامًا صعبة في الضفة والقدس وغزة

كشف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن سلطات بلاده تتوقّع أيامًا صعبة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة.

وقال غالانت أثناء جولة له في بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية: “كنت هنا مع قادة في الجيش الإسرائيلي، نتوقع أيامًا صعبة تنتظرنا، قد تكون هنا في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، أو في القدس، أو في غزة”.

وأضاف “أعطيت تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وحرس الحدود بضمان الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات، وتعزيز القوات والأنشطة على الأرض”.

وتابع غالانت “طالبت الأمن الإسرائيلي باعتقال الفلسطيني الذي أطلق، أمس الأحد، النار على مستوطنَين إسرائيليَّين في حوارة مما أدّى إلى مقتلهما”.

وشهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات من المنازل والسيارات الفلسطينية.

#شاهد| #نابلس تبصر الصباح على هول الجريمة الذي نفذها قطعان المستوطنين في قرى جنوب المدينة. pic.twitter.com/OjHLxlYWlB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 27, 2023

وعلّق غالانت على ذلك بقوله “مع هذا، أدعو الجميع إلى استعادة الهدوء، ليس من المشروع ولا من الممكن العمل بشكل فردي، لا يمكننا أن نسمح بوضع يأخذ فيه المواطنون القانون بأيديهم”.

ولم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية مساء الأحد، أو ملاحقتهم.

جاءت تصريحات غالانت في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، رفع عدد كتائبه في الضفة الغربية إلى ثلاث كتائب، بعد أن نشر كتيبتين الأحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان “بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بكتيبة ثالثة إضافية بدءًا من صباح اليوم (الاثنين)​​​​”.