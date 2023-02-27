هيئة سويسرية تجري تدقيقًا يشمل مصارف ترتبط بقضية حاكم مصرف لبنان

أجرت الهيئة التنظيمية في سويسرا، تدقيقًا شمل 12 مصرفًا، وبدأت إجراءات ضد مصرفَين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له، يوم الخميس، بغسل الأموال واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع، في حين يُصرّ الأخوان على عدم ارتكاب أي مخالفات، إذ أصر حاكم المصرف المركزي على براءته، وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2015.

وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) اليوم الاثنين، إنه “في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفا، وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين”.

وتتخذ “فينما” إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

وفي الوقائع الخطيرة، يمكن أن تفرض فينما تدابير على البنوك، كما يمكنها أن تحيل الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية.

ورفضت فينما التعليق على طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

وأعلن رياض سلامة أنه سيترك منصب حاكم مصرف لبنان عند انتهاء ولايته في يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد نحو 30 عامًا قضاها في هذا المنصب.

وأشارت صحيفة محلية سويسرية إلى مزاعم بأن رياض سلامة وأخاه رجا قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

وأضافت أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوربي.

وقالت الصحيفة إلة أن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش إس بي سي في جنيف، مضيفة أنه تم إيداع مبالغ أخرى في 5 بنوك مختلفة هي: يو بي إس، وكريدي سويس، وجوليوس باير، وإي إف جي، وبكتيت.

وحسب رويترز فقد رفض بنكا جوليوس باير ويو بي إس التعليق، ولم ترد البنوك الأخرى المذكورة في التقرير على طلب التعليق.