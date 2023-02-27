سورية تتمنى الموت بعدما فقدت ثلاثة من أبنائها في الزلزال (فيديو)

تمنّت امرأة سورية الموت لتلحق بأبنائها الثلاثة الذين قضوا تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقالت الأم الناجية بمدينة سلقين في الشمال السوري “ليتني مت وقت سقوط السقف عليّ ولم أعش بعد أبنائي”.

لم يجدوا من ينقذهم.. سورية تتمنى الموت بعد فقدان 3 من أولادها تحت الأنقاض#سوريا #زلزال_سوريا #الشمال_السوري pic.twitter.com/TTxaPgTddU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2023

وأضافت “لم نشعر بشيء غير اعتيادي قبيل وقوع الزلزال، وفجأة تمايلت بنا الشقة فأيقظت أولادي وتجمعنا، وقلت نعيش معًا أو نموت معًا، ماتوا ولم يبق منهم إلا واحد”.

واستطردت “قلت لأبنائي انتظروا سيأتي الدفاع المدني لإخراجنا، غير أن أحدًا لم يأتِ”.

وارتفع عدد قتلى الزلازل منذ 6 فبراير الجاري إلى 44 ألفًا و128 شخصًا في تركيا، وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في تركيا وسوريا 50 ألفًا.