سياسة|سوريا

سورية تتمنى الموت بعدما فقدت ثلاثة من أبنائها في الزلزال (فيديو)

زلزال السادس من فبراير 2023 خلّف آلاف القتلى والجرحى ودمّر البنية التحتية
زلزال السادس من فبراير 2023 خلّف آلاف القتلى والجرحى ودمّر البنية التحتية (رويترز)
27/2/2023-|آخر تحديث: 27/2/202301:00 AM (مكة المكرمة)

تمنّت امرأة سورية الموت لتلحق بأبنائها الثلاثة الذين قضوا تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقالت الأم الناجية بمدينة سلقين في الشمال السوري “ليتني مت وقت سقوط السقف عليّ ولم أعش بعد أبنائي”.

وأضافت “لم نشعر بشيء غير اعتيادي قبيل وقوع الزلزال، وفجأة تمايلت بنا الشقة فأيقظت أولادي وتجمعنا، وقلت نعيش معًا أو نموت معًا، ماتوا ولم يبق منهم إلا واحد”.

واستطردت “قلت لأبنائي انتظروا سيأتي الدفاع المدني لإخراجنا، غير أن أحدًا لم يأتِ”.

وارتفع عدد قتلى الزلازل منذ 6 فبراير الجاري إلى 44 ألفًا و128 شخصًا في تركيا، وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للقتلى في تركيا وسوريا 50 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات