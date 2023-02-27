تركيا.. بدء بناء آلاف المنازل في مناطق الزلزال والبنك الدولي يقدر الأضرار بأكثر من 34 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن عدد المساكن التي دخلت طور البناء في المنطقة التي ضربها الزلزالان المدمران بلغ أكثر من 300 ألف منزل، في حين قال البنك الدولي إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلَي ذلك.

وذكر الرئيس التركي، خلال زيارة لولاية أديامان شرقي البلاد، أن “عدد المساكن التي دخلت طور البناء بعد الانتهاء من المسوح الأرضية في منطقة الزلزال بلغ 309 آلاف منزل”.

وقال أردوغان إنه بسبب الدمار الكبير الذي سبّبه الزلزال وظروف الطقس السلبي في الأيام الأولى بعده، لم يتم العمل بالشكل المطلوب.

وأشار إلى وقوع 10 آلاف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين في 6 فبراير/شباط الجاري.

وذكر أن أكثر من 44 ألف شخص لقوا مصرعهم نتيجة للزلزالين، بينما تم إنقاذ أكثر من 115 ألف شخص من تحت الأنقاض.

وفي العاصمة أنقرة، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” يونس سيزر مصرع شخص وإصابة 110 جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطيا، اليوم الاثنين.

وأضاف سيزر أنه تم إنقاذ 32 شخصا من العالقين تحت الأنقاض، في حين تتواصل أعمال البحث والإنقاذ.

وأشار إلى انهيار 29 مبنى جراء الزلزال الأخير.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في ملاطيا، بعد نحو ثلاثة أسابيع من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا، مما أدى إلى مصرع وإصابة عشرات الآلاف في البلدين.

Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında,

An itibarıyla; ▪️ 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. ▪️ 110 vatandaşımız yaralanmıştır. ▪️ 29 bina yıkılmıştır. ▪️ 32 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. — Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 27, 2023

وقال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلَي ذلك.

وقال هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين إنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.

وقالت آنا بييردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوربا وآسيا الوسطى إن الوضع في سوريا التي تأثرت أيضا بالزلزال “كارثي بحق”. وسيُصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا غدا الثلاثاء.

وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار يعادل نحو 4% من ناتج تركيا الاقتصادي في عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.

وقالت المسؤولة الدولية إنه بناء على الخبرة السابقة “يمكن أن تتراوح احتياجات إعادة الإعمار بين مثلَي وثلاثة أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها”.

وقال البنك الدولي إن الزلزالين تسببا في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

وأشار تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

وقدّم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.