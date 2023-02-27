تركيا: الموافقة على عضوية السويد بالناتو يتطلب الإيفاء بالالتزامات

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، إن ثمة تعهدات بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإن موافقة أنقرة على عضوية ستوكهولم غير ممكنة ما لم تُنفّذ تلك التعهدات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير شاووش أوغلو، اليوم الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيجارتو في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير أن “قضية الإرهاب” من أكبر المسائل التي يعتبرها الناتو تهديدا خطيرا، وأن هذا الأمر تم تأكيده في بيان قمة زعماء الحلف الأخيرة بمدريد.

وشدد على ضرورة عمل السويد وفنلندا على إزالة مخاوف تركيا بشأن “الإرهاب”.

وتابع “لم تقدم السويد على خطوات مطمئنة نحو تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية المبرمة على هامش قمة مدريد، وقامت ببعض التعديلات الدستورية بخصوص مكافحة الإرهاب”.

وأكد شاووش أوغلو أن رفض تركيا لعضوية السويد في الناتو حتى الآن ليس مرتبطا بحرق القرآن الكريم في ستوكهولم فقط.

ولفت إلى أن الاجتماع الثالث للآلية الثلاثية المشتركة بين تركيا والسويد وفنلندا سيكون يوم 9 من مارس/ آذار المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة تقتصر مهامها على متابعة مدى تطبيق السويد وفنلندا لبنود المذكرة الثلاثية المبرمة على هامش قمة مدريد فقط.

وأضاف “قلنا لوزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) وللأمين العام للناتو (ينس ستولتنبرغ)، إنه يمكننا فصل عضوية السويد في الناتو عن ملف عضوية فنلندا، والرئيس أردوغان صرح علنا بأن تركيا تنظر إلى عضوية فنلندا بإيجابية أكثر من عضوية السويد”.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون على ملف “مكافحة الإرهاب”.