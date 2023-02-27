تبون يمنح الجنسية الجزائرية لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس تبون وقّع مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية لجان بول فيسكو، الذي عيّنه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتم تنصيبه في 12 فبراير/شباط 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

#الرئيس_تبون يمنح رئيس أساقفة #الجزائر جون بول فيسكو الجنسية الجزائريةhttps://t.co/nQXy2HCxEz pic.twitter.com/CtKccjCWzI — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) February 27, 2023

وتضم الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر أربع أبرشيات، هي أبرشية الجزائر العاصمة وأبرشية وهران وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرقي البلاد) وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).

وعمل جان بول فيسكو (60 سنة) في الجزائر منذ 2002 في تلمسان غربي البلاد، وبني عباس في الجنوب الغربي، إلى أن أصبح أسقفا لأبرشية وهران، كبرى المدن بالغرب الجزائري، في عام 2013.

ويحمل فيسكو شهادة في القانون وأخرى في التجارة، وسبق له العمل محاميا في مسقط رأسه ليون بفرنسا.