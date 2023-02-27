سياسة|الجزائر

تبون يمنح الجنسية الجزائرية لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد

المطران جان بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر
المطران جان بول فيسكو، رئيس أساقفة الجزائر (الفرنسية)
27/2/2023-|آخر تحديث: 27/2/202311:16 PM (مكة المكرمة)

منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الجنسية الجزائرية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس تبون وقّع مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية لجان بول فيسكو، الذي عيّنه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتم تنصيبه في 12 فبراير/شباط 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

وتضم الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر أربع أبرشيات، هي أبرشية الجزائر العاصمة وأبرشية وهران وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرقي البلاد) وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).

وعمل جان بول فيسكو (60 سنة) في الجزائر منذ 2002 في تلمسان غربي البلاد، وبني عباس في الجنوب الغربي، إلى أن أصبح أسقفا لأبرشية وهران، كبرى المدن بالغرب الجزائري، في عام 2013.

ويحمل فيسكو شهادة في القانون وأخرى في التجارة، وسبق له العمل محاميا في مسقط رأسه ليون بفرنسا.

المصدر : وكالات