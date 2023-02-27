الأولى منذ 2014.. رئيس وزراء مصر يبدأ زيارة لقطر

بدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس الأحد، زيارة لدولة قطر هي الأولى من نوعها منذ 2014، لبحث تعزيز العلاقات وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

ووصل مدبولي مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في مستهل زيارة عمل لقطر، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري ووكالة الأنباء القطرية، ولم يذكر البيان مدة هذه الزيارة.

وكان في استقبال مدبولي عند وصوله، جاسم السليطي، وزير المواصلات القطري، وسفير قطر لدى القاهرة، سالم بن مبارك آل شافي، وعمر الشربيني، سفير مصر لدى الدوحة.

وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري، أن مدبولي يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الزيارة ستشهد عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي وبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر.

وأشار إلى أن الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

وتأتي زيارة مدبولي لتسريع المباحثات الخاصة بحشد مزيد من الاستثمارات القطرية إلى البلاد، التي أخفقت في تحقيق تقدم في الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي أيضا بعد أسابيع قليلة من زيارة وزيرة التخطيط هالة السعيد والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان للدوحة لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في مصر.