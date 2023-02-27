مقتل مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار قرب أريحا (فيديو)

قُتل مستوطن إسرائيلي، الاثنين، بعد إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان “ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار على مفترق بيت عربة (بالقرب من أريحا في طريق البحر الميت​​​​​​​)”.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية “شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، أطلق النار على سيارة على الطريق 90 شمال البحر الميت، وأصيب الراكب بجروح بالغة”.

وأضافت “تم نقل المصاب إلى مستشفى (هداسا هار هتسوفيم) في مدينة القدس”، قبل أن يعلن مقتله لاحقا.

مصادر عبرية: "صورة للمركبة التي أُطلقت عليها النار في العـــمـــلـــية الأولى قرب أريحا، وأصيب خلالها مستوطن بحالة حرجة جداً". pic.twitter.com/NVXuPNTJSx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 27, 2023

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن قوات جيش الاحتلال تلاحق فلسطينيا فر باتجاه أريحا، بعد أن نفذ هجوما في شمال البحر الميت، أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة.

وأضافت أنه تم نقل المصاب، وهو غائب تماما عن الوعي، بطائرة مروحية إلى أحد المستشفيات.

وعصر اليوم، ذكرت قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية أن مسلحين نفذوا عملية إطلاق نار أخرى استهدفت سيارة إسرائيلية مارة عند “مفرق ألموج” قرب مدينة أريحا على مسافة ليست ببعيدة عن مكان وقوع الهجوم الأول.

وأوضحت أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

مصادر عبرية: "مركبة منفذي عــمـــلـــيات أريحا، حيث أحرقوها أثناء انسحابهم". pic.twitter.com/vkcrDFkikS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 27, 2023

إسرائيل تعزز قواتها بالضفة

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رفع عدد كتائبه في الضفة الغربية إلى 4، بعد ساعات فقط من نشر كتيبة ثالثة.

وقال الجيش في بيان على تويتر “بناءً على تقييم الوضع، تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بكتيبة أخرى هي الرابعة”.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه يجري إرسال كتيبة من لواء جيفاتي، كما تم نشر كتيبتين من وحدة أخرى، أمس الأحد. وتتألف الكتيبة عادة من مئات عدة من الجنود.





وأمس الأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس هجمات غير مسبوقة من مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار على سيارة كانت تقلهما قرب البلدة.

ولم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية أو ملاحقتهم.





ومنذ بداية العام الجاري، استُشهد 66 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء الماضي.

وردّا على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات مقاومة تتمثل في “إطلاق نار” لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مما أودى إجمالا بحياة 12 إسرائيليا منذ بداية 2023.