أمير قطر ورئيس وزراء مصر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والمستجدات الإقليمية (فيديو)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في الدوحة، تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات إقليمية.

وأفاد الديوان الأميري في بيان، اليوم الاثنين، بأن الشيخ تميم التقى مدبولي و”استعرض الجانبان أوجه تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

سمو الأمير المفدى يستقبل دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/1KbKzeOAJU pic.twitter.com/e1J19DXFKv — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 27, 2023

وعقد رئيسا وزراء مصر وقطر جلسة مباحثات ثنائية، حيث ضم الوفد الذي يترأسه مدبولي وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس الوزراء القطري إنه أجرى مع مدبولي “مناقشات حول التوظيف الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة أمام بلدينا، وسبل توسيع علاقاتنا التجارية”.

ووقّع البلدان اتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

زيادة الاستثمارات القطرية

بدوره، أعرب مدبولي عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لقطر، وأكد -في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري- أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي “نحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي إلى إمكانات البلدين وطموحات شعبيهما”.

ولفت البيان إلى أن المباحثات “تطرقت إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى إمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوربا لتصدير الطاقة”.

وخلال المباحثات أيضًا، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.