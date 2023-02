منظمة بريطانية تكشف: مجموعة سرية داخل البرلمان البريطاني وظيفتها معاداة المسلمين

نشرت منظمة “أمل لا كراهية” (Hope not Hate) البريطانية، تحقيقًا مثيرًا يكشف عن مجموعة سرية داخل البرلمان، شكّلها عدد من اللوردات البريطانيين، وكرست جهودًا كبيرة لقيادة حملة مستمرة ضد المسلمين في المملكة المتحدة.

وتأسست مجموعة العمل البرلمانية بعنوان “مجموعة القضايا الجديدة” عام 2012، برئاسة اللورد مالكولم بيرسون، وكان لها طابع السرية في بادئ الأمر، وضمّت نخبة من أعضاء مجلس اللوردات، بما في ذلك البارونة “كارولين كوكس” التي تحمل سجلًا طويلًا من نشر آرائها المعادية للإسلام، وفقًا للمنظمة.

وبحسب التحقيق، يفترض أن مجلس اللوردات هو الحُجرة العليا من البرلمان البريطاني، ويضم عددًا من سياسيي النخبة البريطانية، التي تعمل لصالح خدمة المواطنين، ولكن المجموعة السرية التي تشكلت كان لها نطاق عمل آخر.

EXPOSED: An investigation by HOPE not hate has found and exposed the New Issues Group, a secret anti-Muslim group at the heart of the British establishment. https://t.co/go5SzpkPH7

ويتركز نشاط مجموعة العمل البرلمانية، على إثارة المخاوف من الإسلام في بريطانيا، وهي تستخدم المصطلحات الخطابية التي توصف المسلمين بأنهم “غرباء” و”مختلفون”، وتروج لإيمانها بأن الإسلام ليس دينًا بل “نظامًا سياسيًا” يريد تحقيق الهيمنة في بريطانيا.

وتحاول المجموعة، وفقًا للمنظمة، التأثير في السياسات الحكومية من خلال الترويج لمشاريع قوانين تسمح بتحديد القوانين البريطانية وفقًا لرؤية التيار المعادي للمسلمين. وبرزت أسماء مؤسسي المجموعة في فعاليات مثل مؤتمرات ومسيرات ميدانية ترويجية لتلك الأفكار.

Deeply troubling findings by @hopenothate the extent to which such a group have been allowed to operate, within the establishment, working with known islamophobes and the far-right, calls much to question @MuslimCouncil https://t.co/YQ8tbRrLt0

— Zara Mohammed (@ZaraM01) February 25, 2023