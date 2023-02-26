مستوطنون يحرقون عددا من المنازل والمحال التجارية لفلسطينيين جنوبي نابلس (فيديو)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، منزلين لمواطنين فلسطينيين في بلدات وقرى حوارة وبورين وقريوت جنوب نابلس (شمالي الضفة الغربية).

وهاجم المستوطنون بلدات حوارة وبورين وقريوت (جنوب نابلس) وأحرقوا منزل المواطن رؤوف أبو هنية أبو رشاد ومركبة في البلدة، ما أسفر عن إصابة مواطن.





يأتي ذلك عقب مقتل إسرائيليين اثنين، الأحد، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة، بحسب إعلام عبري.

وقال غسان دغلس -مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة- إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على المواطن معتز أنيس الديك في بلدة حوارة، ما أدى لإصابته بجروح، نُقل إثرها إلى طوارئ ابن سينا ووُصفت حالته بالمستقرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت هيئة البث الرسمية عن هيئة الإسعاف أن إسرائيلييْن في العشرينيات من عمرهما لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على سيارتهما قرب بلدة حوارة.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد منفذ العملية الفلسطيني في حوارة، لافتة إلى إغلاق مفرق الزعترة ويتسهار جنوب مدينة نابلس أمام حركة المرور.

وانطلق اجتماع أمني طارئ في مدينة العقبة، صباح الأحد، دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر بهدف وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، بحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت).

ومنذ بداية العام الجاري، استُشهد ما يزيد عن 60 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، الأربعاء الماضي.

وردًا على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالًا بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.