وفيات زلزال تركيا تتجاوز 44 ألفا.. بدء إنشاء مستشفى ميداني أمريكي والانتهاء من مدينة حاويات سكنية (فيديو)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفًا و374، حتى مساء الأحد.

ولفت يونس سيزر رئيس “آفاد” خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية قهرمان مرعش فجر 6 شباط/فبراير الجاري.

وقال إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وإن العمليات تركز حاليًا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.

وأوضح أن الجهود مستمرة بزخم كبير لنصب الخيم والحاويات السكنية والمنازل الدائمة لضحايا الكارثة.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.

Asrın felaketinde, depremin etkili olduğu illerimizde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurmaya devam ediyoruz. Durmadan yorulmadan… 🇹🇷 pic.twitter.com/HDCa6fO1e5 — AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2023

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وفي سوريا، تم الإبلاغ عن أكثر من 5900 وفاة في الآونة الأخيرة جراء الزلزال، وقالت الأمم المتحدة إن 8.8 ملايين شخص سيتأثرون في سوريا.

وكان الوصول إلى المناطق المتضررة من الزلزال في البداية صعبًا، لكن أعمال الإنقاذ استمرت، وعدد الضحايا لا يزال يرتفع مع الوقت.

ولم تعد ترد تقارير عن إنقاذ ناجين خلال الأيام القليلة الماضية.

مستشفى ميداني أمريكي

واليوم، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء مستشفى ميداني بسعة 100 سرير في ولاية هاطاي، وتحديدًا في ساحة مستشفى جامعة مصطفى كمال، حيث سيتضمن غرفًا للعمليات الجراحية والعناية المشددة.

وقال ستيفن آلين رئيس فريق الاستجابة للكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن فريقه مكلف بالتنسيق بين جميع وحدات حكومة الولايات المتحدة من أجل الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للكوارث.

وأوضح أنهم أرسلوا فريقًا مكونًا من 160 فردًا إلى ولاية أديامان للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”.

وتابع “بناءً على طلب الحكومة التركية، قمنا بإحضار مواد الإغاثة للمتضررين، ونقدم الأموال للمنظمات التي تحاول إزالة آثار الزلازل، كما نعمل بالتنسيق مع وحدات وزارة الدفاع الأمريكية حتى نتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية”.





مدينة حاويات سكنية

وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زيارة تفقدية إلى مدينة حاويات سكنية أنشئت في أديامان، إحدى الولايات المتضررة من الزلزال.

وقال تشاووش أوغلو إنه زار أيضًا المخيمات والمستشفيات الميدانية في الولاية، مشيرًا أن المقيمين في المخيمات سينتقلون تدريجيًا إلى الحاويات السكنية.

وأضاف “بالنسبة للحاويات السكنية، نقوم بالإنتاج في كافة أنحاء البلاد، لكننا أيضًا نجلب الحاويات من خارج تركيا، موضحًا أن نحو 10000 حاوية سكنية بدأ إخراجها من قطر عبر السفن، بعضها وصلت قناة السويس”.

وتابع “وضعنا خططًا لجلب حوالي 15 ألفًا و725 حاوية سكنية إلى تركيا”.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن فرق إنقاذ من 90 دولة تضم حوالي 10500 شخص شارك في العمليات بمنطقة الزلزال.





كما أشار أن 30 مستشفى ميدانيًا من 27 بلدًا أقيمت في منطقة الزلزال، 20 منها ما زال نشطًا.

وأفاد تشاووش أوغلو بأن أكثر من 125 ألف خيمة وصلت تركيا من خارج البلاد، لافتًا إلى اكتمال خطط نقل حوالي 42 ألفًا أخرى.

كما أفاد بوصول مستلزمات إلى ولاية هاطاي لإقامة مركز يضم خيامًا وحاويات سكنية ضمن مشروع لحلف شمال الأطلسي “الناتو” لإيواء 4 آلاف شخص.

مستشفى متنقل

كما تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المستشفى الميداني المتنقل الذي بناه الجيش التركي في ولاية كهرمان مرعش.

وتلقى أكار معلومات حول سير أعمال المستشفى من القائمين على إدارته، وهنأ الكوادر الطبية على الجهود التي يبذلونها.

وقال أكار “ألمنا كبير، جيشنا وقف منذ اللحظات الأولى من الزلزال إلى جانب شعبنا لتضميد الجراح، وإنني على ثقة بأننا سنتغلب على هذه المصاعب”.





مساعدات أردنية

وواصل الأردن تقديم مساعداته الإغاثية إلى تركيا وسوريا، مُعلنًا إرسال 7 شاحنات جديدة إلى سوريا رفعت الإجمالي إلى 82.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، فإن “الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (رسمية) قامت بتسيير قافلة مساعدات برية مكونة من 7 شاحنات إلى سوريا”.

وأوضحت أن الشاحنات “محملة بمستلزمات إغاثية وطبية تم تسليمها من خلال نظام النقل التبادلي في معبر الحدود الأردنية السورية “جابر نصيب” لإيصالها للمتضررين من الزلازل”.

ومع شاحنات الأحد، بلغ إجمالي ما أرسله الأردن من مساعدات إلى تركيا وسوريا 13 طائرة و82 شاحنة إغاثية و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى جسر جوي لنقل 10 آلاف خيمة.