بوتين يتهم الناتو بالمشاركة في الحرب مع أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إمداد حلف شمال الأطلسي (ناتو) لكييف بالأسلحة يعد مشاركة في الحرب بأوكرانيا، وضمن رغبة الغرب نحو تصفية روسيا، على حد وصفه.

وقال بوتين، في مقابلة بثها التلفزيون الروسي اليوم الأحد بعد أيام على دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، إن دول حلف الناتو “ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا” معتبرًا أن هذه مشاركة فعلية في النزاع، وهذا “يعني أنها تشارك ولو بصورة غير مباشرة في جرائم نظام كييف”.

وحذر من استخدام الناتو للأسلحة النووية، وقال “عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيسي هو تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟”.

وأضاف قائلا “إن الغرب يريد تصفية روسيا”، موضحًا أن الدول الغربية لديها “هدف واحد هو تدمير الاتحاد السوفياتي السابق والجزء الرئيسي منه وهو روسيا الاتحادية”.

وقال “عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة، ولكن بصورة منفصلة فقط، كلّ جزء لوحده”، مجددًا دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب.

وأوضح “ما الذي نتصدى له؟ نتصدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشأ يُبنى فقط من أجل مصلحة دولة واحدة هي الولايات المتحدة، الآن وبعدما قادت محاولاتهم لإعادة ترتيب العالم على صورتهم إثر سقوط الاتحاد السوفياتي إلى الوضع الراهن، لابد لنا من التحرك”.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية لموسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة طعنًا في سيادتها.