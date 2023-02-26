سياسة|أوكرانيا

السعودية وأوكرانيا توقعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 410 ملايين دولار (فيديو)

26/2/2023-|آخر تحديث: 26/2/202310:53 PM (مكة المكرمة)

وقّعت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، اليوم الأحد، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 410 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية ومشتقات نفطية.

وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الوزير “المملكة تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وتحرص على دعم أي خفض للتوتر والتوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا”.

وأضاف “مستمرون في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع فرص الاستثمار مع كييف، ونبحث مع جميع الأطراف فرص تسوية الأزمة الأوكرانية سلميًا”.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سعودي وعربي إلى أوكرانيا منذ انطلاق الحرب، في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمقر الرئاسة وزيرَ الخارجية السعودي والوفد المرافق له، وفق الخارجية السعودية في تغريدة عبر تويتر.

وأرفقت التغريدة بصور من الاستقبال واجتماع وفدي البلدين، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الزيارة.

وقالت (واس) إن بن فرحان حضر مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا بقيمة تصل إلى 410 ملايين دولار.

وأضافت أن الاتفاقية تتضمن برنامج تعاون لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

وأردفت “تتضمن مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات