اعتداء وحشي من جنود الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين في القدس (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا لاعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على مواطنين فلسطينيين بالبلدة القديمة في القدس.

وفي مخيم شعفاط (شمال شرق القدس) تواصل قوات الاحتلال توقيف الأهالي على حاجز المخيم وتدقّق هوياتهم.

وحشية الاحتلال.. اعتداء بالضرب على فلسطينيين 🇵🇸 في #القدس المحتلة pic.twitter.com/h9J34NsheX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2023

يأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطنيْن إسرائيلييْن وسط بلدة حوارة، اليوم الأحد، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها، بحسب إعلام عبري.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد منفّذ العملية الفلسطيني في حوارة، لافتة إلى إغلاق مفرق الزعترة ويتسهار جنوب مدينة نابلس أمام حركة المرور.

تغطية صحفية : "قوات الاحتلال تواصل ممارساتها بحق الأهالي على حاجز مخيم شعفاط حيث توقفهم وتدقق هوياتهم" pic.twitter.com/eUPijHfpvZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 26, 2023

وينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 62 فلسطينيًا على الأقل استُشهدوا هذا العام، ولقي 10 إسرائيليين وسائحة أوكرانية حتفهم في هجمات شنها فلسطينيون خلال الفترة نفسها، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

בינתיים בעיר העתיקה pic.twitter.com/rH8xVpbAAh — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) February 26, 2023

ومنذ سنوات، يشهد شهر رمضان تصعيدًا للتوتر جراء تضييقات إسرائيل على المصلين في المسجد الأقصى والقدس الشرقية عامة، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد في حماية الشرطة الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل لها عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.