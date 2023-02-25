ياسر العطا: التهديد بامتلاك جيش قد يؤدي إلى انهيار الدولة السودانية (فيديو)

قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا إن القوات المسلحة حامية لمكتسبات ثورة الشعب، وإن قوى الثورة لها الحق في تسيير الفترة الانتقالية.

وأشار العطا خلال كلمة ألقاها بمنطقة ود حامد بولاية نهر النيل (شمالي السودان)، اليوم السبت، إلى أن التهديد بامتلاك جيش قد يؤدي إلى انهيار الدولة السودانية، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة على السيطرة على أي تصرفات غير مسؤولة، على حد قوله.

وأضاف “ليس هناك دولة ديمقراطية بها جيشان، ولا بد من دمج قوات الدعم السريع في الرحم الذي وُلدت منه”، حسب تعبيره.

وتابع العطا “نثق في تحقيق القوات المسلحة أهداف ثورة ديسمبر، لا بد من توافق القوى السياسية والمسلحة من أجل إكمال الفترة الانتقالية”.

وأوضح أن القوات المسلحة “تساند كل من يخطو نحو تحقيق أهداف الثورة وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة”، وأنها “قادرة على بسط الأمن والسيطرة على التفلتات إن حدثت”.

ودعا العطا إلى ضرورة توافق القوى السياسية والمسلحة من أجل إكمال الفترة الانتقالية، مطالبًا الحكومة المقبلة بتشريع قوانين رادعة لمثيري الفتن والعنف القبلي.

وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل في السودان، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين المُوقعين على الاتفاق الإطاري بالإضافة إلى قوى أخرى، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة اتفاق السلام وتقييمه، تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع العسكريون وقوى مدنية الاتفاق الإطاري، ومن أبرز بنوده تأسيس مرحلة انتقالية تستمر عامين، وتشكيل حكومة كاملة من المدنيين مع إبعاد العسكريين عن السلطة في تلك المرحلة.